40% свердловских заведений общепита не открылось после снятия ограничений

С сегодняшнего дня принимать клиентов смогли только 60% заведений.

Не все пока готовы к тому, чтобы сразу запустить свою работу после снятия ограничений. Из уст заместителя министра агропромышленного комплекса прозвучало, что только 60% свердловских предприятий, которые работают в сфере общепита, готовы запуститься, — рассказал сегодня на пресс-конференции президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

Он отметил, что ряду кафе и ресторанов понадобилось дополнительное время на то, чтобы привести заведения в соответствие санитарным требованиям.

Я понимаю, что это непросто. Но все-таки на пятом месяце пандемии можно было просмотреть все возможности, — поделился мнением президент УТПП.

Свердловский бизнес, по оценке Андрея Беседина, прошел самый сложный период, связанный с ограничениями по COVID-19. Открыто уже большинство предприятий и заведений, под запретом пока только компании, работающие в сфере развлечений.

Как писал DK.RU, свердловский общепит открылся, несмотря на запрет Роспотребнадзора. Соответствующее распоряжение подписал 17 августа Алексей Орлов, врио губернатора Свердловской области. Чтобы получить долгожданное разрешение на возобновление работы в полном режиме (а не только в режиме летних веранд), Ассоциации рестораторов пришлось напрямую обратиться к врио губернатора.

Отрасль уже даже не в стагнации, а в полусмертном состоянии — работает всего 10% от всех предприятий общепита. И с каждым днем эта цифра уменьшается, так как в связи с погодными условиями летние веранды не могут быть открыты. Поэтому мы с мольбой обращаемся и просим собрать нас на уровне зам. губернатора с главой Роспотребнадзора, чтобы внести изменения в правила и разрешить открыть основные площади предприятий общепита, — рассказывал DK.RU президент ассоциации Аркадий Пономарев.

Работу общепиту разрешили при условии сохранения положительной динамики по снижению заболеваемости. По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области зафиксировано 149 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 264. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщили в оперштабе.

За сутки из свердловских больниц выписали 74 человека. Общее число пациентов, вылеченных уральскими медиками от COVID-19, составило 19176. При этом всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 23695 свердловчан. Умерли от заболевания 376 человек, напоминает JustMedia.ru.