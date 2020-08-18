Путин и Меркель обсудили политический кризис в Беларуси. Расставив разные акценты

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с протестами в Беларуси после президентских выборов. Как говорится на сайте Кремля, разговор прошел по инициативе немецкой стороны. «С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса».

При этом г-жа Меркель подчеркнула, что правительство Беларуси должно отказаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.

Накануне Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что за день до этого Меркель позвонила ему с предложением провести беседу. Однако в Берлине сказали, что канцлер не связывалась с Лукашенко по телефону со дня выборов 9 августа.

Путин и действующий президент Беларуси Александр Лукашенко дважды обсуждали ситуацию в стране в минувшие выходные и подтвердили, что в случае внешних угроз Беларуси будут реагировать совместно, но в рамках механизма ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).