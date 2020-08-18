Путин и Меркель обсудили политический кризис в Беларуси. Расставив разные акценты
Президент России заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси, канцлер Германии — об отказе от насилия против мирных протестующих и начале диалога с оппозицией и обществом.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с протестами в Беларуси после президентских выборов. Как говорится на сайте Кремля, разговор прошел по инициативе немецкой стороны. «С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса».
При этом г-жа Меркель подчеркнула, что правительство Беларуси должно отказаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.
Путин и действующий президент Беларуси Александр Лукашенко дважды обсуждали ситуацию в стране в минувшие выходные и подтвердили, что в случае внешних угроз Беларуси будут реагировать совместно, но в рамках механизма ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).