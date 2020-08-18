«Инвесторам стоит ехать в Сибирь, на Восток, там происходит много захватывающих вещей»

Один из самых известных инвесторов мира, мультимиллионер Джим Роджерс в интервью РБК рассказал, почему рынки могут обвалиться совсем скоро и зачем инвестировать в Венесуэлу и КНДР. DK.RU выбрал из его рассказа главное.

Про пандемию и экономический кризис

— Думаю, все еще не закончилось. Правительства повсюду печатают и тратят огромное количество денег. Возможно, мы получим еще один «пузырь» на рынках, который может лопнуть.



В 2008 году у нас были проблемы из-за слишком больших долгов. С тех пор долги во всем мире взлетели до небес, особенно в последние несколько месяцев. Одна Америка задолжала триллионы долларов, это уже самая большая страна-должник за всю историю. У Японии огромный объем долга. Во всем мире большие долги.

В следующий раз у нас будут очень страшные экономические проблемы, самые большие за всю мою жизнь, ни на что не похожие. Я не знаю, когда. Возможно, после президентских выборов в США в ноябре. Но определенно в следующем году или позже мы столкнемся с гигантскими экономическими проблемами из-за огромного долга. Он слишком велик! Такого не было никогда в истории.

До выборов власти США будут печатать, занимать и тратить большое количество денег, и другие страны будут делать так же. Новый экономический коллапс может произойти и раньше, но, скорее всего, только в следующем году.



В любом случае пострадают все, потому что по всему миру уровень долга гораздо выше, чем был раньше, а страны продолжают наращивать его.

Про инвестиции

— Страны, в которые я не так давно инвестировал, — Россия, Китай, Япония. Я хотел бы инвестировать в Венесуэлу или Северную Корею, но не могу, ведь я американец. Это страны, которые переживают катастрофу, в них дешево инвестировать. Присмотритесь к Венесуэле, вы можете туда вложиться. Там катастрофа! Если вложиться в разрушенную страну, то через 5-6 лет обычно можно заработать много денег.

Японский рынок упал на 45% от исторических максимумов, а американский рынок их сейчас обновляет. Я предпочитаю инвестировать в упавшие рынки, нежели в те, которые сейчас на подъеме. Так что я скорее инвестирую в Японию, а не в Америку.

Что касается отраслей, то это транспортные компании, туристические, все что связано с путешествиями. Они переживают кошмарное время. Я купил акции авиакомпаний, недавно вложился в китайских винных производителей — все рестораны были закрыты, и продажи алкоголя упали.

У меня есть акции «Аэрофлота», «Фосагро», ресторанного оператора «Росинтер», QIWI, акции одной транспортной компании, а также одной сельскохозяйственной компании, бумаги которой не обращаются на бирже. Я ищу возможности на российском рынке — особенно в сфере туризма, потому что российский туризм пережил катастрофическое время.



С сельским хозяйством долгое время все было плохо, поэтому сейчас есть причины для инвестиций в эту сферу, например, дешевизна отрасли и небольшая конкуренция. В США все больше людей изучают пиар вместо сельского хозяйства, и это приближает нас к катастрофе.



Обычно катастрофа означает перемены, и если вы понимаете, где можно дешево вложиться, то можете добиться успеха. Особенно сейчас, в Китае и России. В Китае в последние 40 лет увеличилось расслоение между городским и сельским населением, и теперь Пекин делает все для тех, кто хочет жить в селе и фермерствовать.



В России сельское хозяйство исторически было успешной отраслью, а в последние годы оно живет в условиях продовольственных санкций. И теперь русские фермеры просыпаются со словами: «Спасибо, мистер Трамп!». Российское сельское хозяйство расцветает благодаря слабой конкуренции. Так что в ближайшие годы китайское и особенно российское сельское хозяйство будет отличной сферой.

Российским инвесторам я бы сказал: «Go East». Поезжайте на Восток — в Сибирь, на Дальний Восток, там происходит много захватывающих вещей.

Про успех в жизни

Мое определение успеха: найди то, что любишь, занимайся этим и живи счастливо. Если ты любишь то, чем занимаешься, даже если ты не достигнешь больших высот, ты будешь счастлив. Я знаю многих людей, которые делают то, что не любят, и тех, кто занимается любимым делом, — и вторые намного счастливее, даже если они небогаты. Мне 77 лет, я много повидал, и могу сказать, что люди счастливы, когда находят любимое дело.

Я пытаюсь учить дочерей думать своей головой и анализировать. Если ты что-то видишь в СМИ, не надо этому сразу верить, надо проверять информацию в других источниках. Мое преимущество — я научился не верить тому, что вижу в прессе. То, что говорят СМИ, не обязательно правда, чаще всего — неправда. Поэтому я научился думать по-другому, когда люди говорят об одном и том же. Мой опыт научил меня, что факты нужно перепроверять, и тогда ты находишь новые возможности.