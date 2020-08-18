«Автодор» снова ищет подрядчика для проектирования платной дороги «Казань — Екатеринбург»

Информацию об аукционе на право проведения предпроектных работ по строительству скоростной автодороги «Казань — Екатеринбург» разместили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает компания «Автодор–Инвест», «дочка» госкомпании «Автодор». Сумма контракта составляет 114,7 млн руб.

Планируемая автомобильная дорога по кратчайшему маршруту соединит динамично развивающуюся агломерацию Казани и крупнейший город Уральского федерального округа Екатеринбург, обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров Поволжского федерального округа с восточными регионами страны, в том числе интегрирует в единую сеть скоростных дорог Российской Федерации города-миллионники Казань и Екатеринбург, — отмечается в документации.

Согласно сопроводительным документам к госзакупке, победитель конкурса должен представить не менее трех вариантов прохождения, а также дать свои прогнозы по интенсивности движения на трассе. Кроме того, подрядчику необходимо будет рассмотреть вариант с платной автодорогой, учитывая разную стоимость проезда: 1, 1,5 и 3 руб. за каждый километр пути. Отметим, расстояние между Казанью и Екатеринбургом по нынешним автодорогам составляет чуть менее 1000 км. Сегодня самый короткий маршрут также включает платный участок — мост через Каму в районе села Камбарка. За проезд по мостовому переходу с легковой машины берут 450 руб.

Итоги аукциона должны подвести 16 сентября.

Нынешний конкурс на проектирование скоростной автотрассы стал вторым за последние два месяца. Как рассказывал DK.RU, решение продлить скоростную федеральную автотрассу М-12 «Москва — Казань» до Екатеринбурга компания «Автодор» приняла в июне 2020 г. Тогда же был объявлен первый конкурс на выполнение предпроектных работ по строительству участка между столицами Татарстана и Среднего Урала.

Однако конкурс отменили. Как говорилось в пояснительной записке на портале госзакупок, это связано с необходимостью внести правки в техническую часть конкурсной документации.

Отметим, что участок Москва-Казань планируют сдать к 2024 г. Стартовой точкой строительства трассы станет третий участок подмосковной ЦКАД. Новая скоростная автодорога пройдет мимо Балашихи и Ногинска, через Владимирскую область и далее — севернее Нижнего Новгорода — до Казани. Объем инвестиций в проект составляет более 20 млрд руб. Объем инвестиций в проект составляет более 20 млрд руб.