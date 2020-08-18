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Отставки, забастовки и угрозы увольнений. Хроника протестов в Беларуси

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Отставки, забастовки и угрозы увольнений. Хроника протестов в Беларуси
Иллюстрация: TUT.by

Часть сотрудников крупных предприятий присоединились к забастовкам, но большинство только думают над этим. Тем временем уходят в отставку и крупные чиновники, увольняют нелояльных руководителей.

#НОВОСТИ

В Беларуси 10-й день продолжаются протесты против итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. После вчерашних заявлений президента Александра Лукашенко (его победу оппозиция не признает) о готовности провести новые выборы, но только после принятия новой Конституции, по-прежнему бастуют сотрудники ряда крупных предприятий, Белтелерадиокомпании и даже театров. Так, директора Национального академического театра Павла Латушко уволили за участие в марше протеста. Актеры театра потребовали от министра культуры Юрия Бондаря восстановить его в должности, но министр отказался. Теперь труппа собирается бастовать.

Часть рабочих «Беларуськалия», МЗКТ, БелАЗа, МТЗ и других крупных предприятий накануне объявили забастовку. В ответ на это руководство заводов запирало сотрудников в цехах, угрожало увольнением и невыплатой зарплаты. 18 августа часть предприятий работают, сотрудники раздумывают, что делать дальше, на «Беларуськалие» консервируют оборудование. Около завода бытовой техники «Атлант» люди скандируют слова поддержки работникам, призывая их присоединиться к забастовке.

 
Посол Беларуси в Словакии, бывший помощник президента Игорь Лещеня, ранее поддержавший мирные протесты, подал заявление об отставке. 

Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — рассказал он порталу Tut.by.

В то же время Лукашенко наградил более 300 руководителей и рядовых сотрудников МВД медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней  с формулировкой «за образцовое выполнение служебных обязанностей».

Ирландия и Канада отказались признавать победу Лукашенко на президентских выборах. По словам главы ирландского МИДа Саймона Ковени, результаты выборов в Беларуси нелегитимны, «о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место до и после выборов, и реакция властей на масштабные и, в основном, мирные протесты, которые сейчас проходят по всей стране».

Автор: Андрей Пермяков
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