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ГИБДД остановила движение на Шефской из-за потопа. В мэрии его считают диверсией

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ГИБДД остановила движение на Шефской из-за потопа. В мэрии его считают диверсией
Автор фото: Павел Атанов. Иллюстрация: скриншок видео из паблика «Инцидент. Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Сотрудники ГИБДД закрыли движение на улице Шефской под Блюхеровским мостом. Причиной стало подтопление дороги, из-за которого движение стало небезопасным. Этот участок улицы недавно отремонтировали.

#АВТО#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Участок будет открыт для движения транспорта, когда вода полностью уйдет, пояснили в ГИБДД.

Просим с пониманием отнестись к решению и искать пути объезда опасного участка, — говорится в сообщении ведомства.

Шефскую под Блюхеровским мостом затопило накануне, после сильного дождя. В паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» были опубликованы кадры, на которых машины буквально плыли по улице. По данным сообщества, несколько машин заглохли, сломались от гидроудара.

Отметим, улицу Шефскую в прошлом году отремонтировали за деньги нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт выполняла компания «УралДорТехнологии» в рамках контракта с МКУ «Городское благоустройство».

Мэрия Екатеринбурга уверена, что подтопление участка ул. Шефской было неслучайным, пишет агентство ЕАН.

В ходе устранения потопа на улице Шефской аварийная бригада МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» обнаружила, что два смотровых колодца — на перекрестках Владивостокской и Сахалинской улиц, а также у дома № 14 на Камчатской — намеренно завалены грунтом. Сейчас рабочие устраняют эти засоры, чтобы вода могла спокойно уйти, — рассказал агентству источник в администрации города.

Чиновники готовятся писать заявление в полицию на действия злоумышленников.

Напомним, компания «УралДорТехнологии» также занимается благоустройством Шарташского лесопарка — ведет строительство велопешеходной дорожки. Как писал DK.RU, на первом этапе работ должны сделать 1,6 км дорожки — от ул. Кленовая до ул. Егоршинский подход. Закончить работы должны к ноябрю 2019 г. В общей сложности длина дорожки составит 7,7 км, делать ее будут в три этапа. Сумма госконтракта на реконструкцию дорожки и прокладку инженерных коммуникаций составила 360,2 млн руб.

Автор: Мария Смирнова
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