Пять качеств, без которых вашему ребенку будет сложно прожить. Как их воспитать?

Как вырастить стойкого и самостоятельного ребенка, не слишком увлекаясь воспитанием? О том, как привить детям пять самых важных качеств, рассказал психолог Джудит Лок. Главное — в материале DK.RU.

Я встречаю все больше родителей, которые боятся, что воспитывают детей неправильно, что ребенок от этого может пострадать.

Сегодня все знают, что детский опыт, даже то, как прошли роды, может оказывать длительное влияние на текущее и будущее благополучие. Бесчисленные исследования подтвердили ценность определенных родительских действий и подходов по сравнению с другими. Например, если родители эмоционально реагируют, устанавливают четкие правила, хвалят, участвуют в домашнем обучении, поддерживают самостоятельность ребенка и проводят больше времени со своими детьми, на детях это сказывается положительно, в том числе на их самооценке, уверенности в себе, чувстве безопасности, академических успехах и отношениях со сверстниками.

Эти исследования стали широко известны, что привело к удивительному эффекту — многие родители стали вкладывать больше усилий и времени в родительство, чем 50 лет назад. Но некоторые доводят эту практику до крайности, что в конечном итоге не приносит ребенку никакой пользы.

Американский психолог Мартин Селигман предположил, что когда родители слишком сильно хвалят детей, независимо от их усилий, это мешает детям совершить что-то, что с большей вероятностью принесет им истинное чувство собственного достоинства. Дети должны получать признание за свои усилия только тогда, когда преодолевают трудности.

С тех пор ученые придумали такие термины, как «родитель-вертолет» и «сверхтревожные родители», чтобы описать тип воспитания, который предполагает излишнюю заботу, в том числе чрезмерную защиту, не позволяющую ребенку принимать собственные решения, чрезмерную привязанность и слишком высокие академические и социальные ожидания в отношении ребенка.

Почему потакание детям особенно коварно? Потому что в краткосрочной перспективе от него есть какие-то реальные выгоды. Например, когда ребенок не хочет участвовать в школьном соревновании по плаванию, а родитель позволяет ему пропустить мероприятие, в этот момент настроение ребенка улучшится. Но если такие сценарии повторяются слишком часто, растет риск того, что ребенок не сможет справляться с вызовами. То же самое происходит, когда родители постоянно напоминают дочери-подростку, чтобы она сделала домашнее задание. Скорее всего, она будет хорошо учиться в школе, но если ситуация не изменится, она никогда не столкнется с последствиями собственной дезорганизации и не сможет научиться самоконтролю и личной мотивации.

Что делать

Благодаря жизнестойкости ваши дети смогут быстрее приходить в норму в сложных обстоятельствах и преодолевать трудности, независимо от того, с какой ситуацией они столкнутся сейчас или в будущем. Жизненная стойкость дает им уверенность при ежедневном взаимодействии с миром, так как они верят, что справятся, независимо от того, что происходит. Это позволит им жить более интересной жизнью и достигать большего, не испытывая страха перед неудачами или трудностями.

Чрезмерная защита со стороны родителей снижает способность детей развивать жизнестойкость, поскольку лишает их возможности справляться самостоятельно с дискомфортом или случайной неловкостью на пути к цели.

Вы можете повысить жизненную стойкость своих детей, позволяя им сталкиваться с проблемами, соответствующими их возрасту. Я предлагаю начать с малого, например, не вмешиваться сразу, когда их результаты слегка разочаровывают. Отмечая их стойкость перед лицом непростых задач, вы также побуждаете детей поверить, что у них достаточно сил, чтобы противостоять будущим испытаниям.

Самоконтроль поможет детям лучше сопротивляться соблазнам заняться чем-то сиюминутно приятным в стремлении к большей будущей цели.

Практически все достойные вещи в жизни — успешная карьера, бизнес, отношения, творческие начинания — зависят от самоконтроля.

Есть несколько способов развить навыки самоконтроля. Последовательно придерживайтесь трех П: правила, процедуры и последствия. Установите для детей несколько основных правил и предсказуемых процедур — например, утром нужно встать, позавтракать и одеться в школьную форму, прежде чем играть в игрушки. Если последствия наступают логично и спокойно, это тоже помогает. Не поддавайтесь искушению всегда напоминать детям об их обязанностях. В долгосрочной перспективе их внутренняя мотивация будет более эффективным стимулом, чем ваши напоминания, действующие как внешний «будильник».

Находчивость — это способность ребенка корректировать свои действия в соответствии с текущей ситуацией. Это не только устойчивость к изменившимся обстоятельствам. Находчивые дети способны адаптировать свое поведение и реагировать в соответствии с ситуацией.

Если вы будете применять собственную находчивость для решения проблем ваших детей, они не смогут научиться адаптироваться. Если детям нет нужды шевелиться, то и во взрослом возрасте они никогда не научатся приспосабливаться и справляться с проблемами, а значит, трудности, возникающие на их пути, будут ранить их сильнее.

Развить находчивость довольно просто — перестаньте решать проблемы за детей. Начните с того, что позволяйте им каждый год решить несколько проблем, соответствующих возрасту. Пусть они сами спросят у официанта, где находится туалет, или поинтересуются у учителя, что не так с их сочинением. Также вы можете дать им больше свободы дома — скажем, когда они спорят с братьями или сестрами из-за телевизора или компьютера.

Уважение необходимо для того, чтобы вписаться в общество. Нужно научить детей учитывать права и чувства других людей.

Если вы внушаете детям, что мир всегда крутится вокруг них, они не научатся уважению и способности приспосабливаться к различным обстоятельствам. Если вы любую ситуацию разруливаете так, чтобы ваш ребенок выходил победителем, он никогда не научится чувствовать себя комфортно, когда побеждают другие. В долгосрочной перспективе это только повредит детям, так как они будут менее привлекательны в качестве командных игроков и коллег.

Важно начать воспитывать уважение детей к нуждам других людей. Они не должны ожидать, что будут находиться в центре внимания все свое детство. Научите детей играть в игры по очереди, слушать других за обеденным столом, договариваться о просмотре телевизора с братьями и сестрами, а также не требовать себе последний кусок пирога или пиццы.

Ответственность — это продолжение уважения. Речь идет о вовлечении детей в дела, которые приносят пользу окружающим людям и обществу в целом.

Когда вы ставите права своих детей выше, чем их обязанности, вы не позволяете им овладеть навыками ответственности и осознать, почему нужно приносить пользу для общества. Напомните своим детям, что счастье от того, что они делают для других, такое же, если не большее, чем от того, что другие делают для них.

Один из самых эффективных способов научить своих детей ответственности — поручить им какую-то домашнюю работу с самого раннего возраста. Поощряйте, связывая их права на экранное время и карманные деньги с обязанностями по дому. Другие способы развить чувство ответственности: предложите им пожертвовать часть карманных денег или имущества на благотворительные цели, попросите взять на себя полную ответственность за нужды домашних животных (при условии, что дети достаточно взрослые), дайте возможность помогать соседям или заниматься волонтерской работой.