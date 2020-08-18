Акции Tesla прыгнули вверх. Теперь Илон Маск — четвертый в списке богатейших людей мира

Илон Маск занял четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира. Подорожавшие акции Tesla принесли ему $8 млрд, в итоге состояние изобретателя оценивают в $84,8 млрд.

Маск впервые оказался на такой высокой строчке в Bloomberg Billionaires Index. Он сместил на пятое место президента группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. Четыре верхних строчки рейтинга BBI теперь занимают американцы. Акции Tesla всего за минувший понедельник, 17 августа, подорожали на 11,2%, достигнув рекорда: их стоимость составила $1845,32.

Это уже второй взлет стоимости акций Tesla за последние недели. В конце июля они также резко подорожали, после чего Илон Маск вошел в число пяти богатейших людей мира.

Первое место по-прежнему занимает глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в $188 млрд, на второй строчке основатель Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в $121 млрд. Третью строчку занял основатель Facebook Марк Цукерберг с $99 млрд.

Ранее Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Дональда Трампа. Наибольший урон, по данным агентства, Трампу нанесло снижение стоимости знаменитой Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке и 70-этажного небоскреба Trump Building на Уолл-стрит.