Азиатско-Тихоокеанский Банк открыл новый офис в Екатеринбурге
Новый офис находится по адресу: ул. Хохрякова 43. Он заработал 17 августа и стал третьим по счету в Свердловской области и вторым в Екатеринбурге.
АТБ предоставляет полный комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц (потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, вклады и пр.). В новом офисе можно получить всю необходимую информацию о продуктах и действующих сервисах по обслуживанию физических лиц, компаний малого, среднего и крупного бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Также в офисе открылся Центр ипотечного кредитования, где клиенты могут проконсультироваться по интересующим вопросам и оформить ипотечный кредит на выгодных условиях.
Решение об открытии нового офиса стало для АТБ закономерным, мы постепенно увеличиваем территорию присутствия в Свердловской области и расширяем границы бизнеса. У нас привлекательные ставки и предложения по продуктам, и я уверена, что несмотря на пока небольшое количество отделений в регионе, мы составим достойную конкуренцию другим финансовым организациям региона, — говорит Анастасия Савина, директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Свердловской области.
Офис работает в будние дни с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00, воскресенье — выходной.
Контакты офиса:
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 43
телефон: +7 (343) 311 10 35
Адреса других офисов в Свердловской области:
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 57
телефон +7 (343) 311 10 30; +7 (343) 311 10 34
г. Первоуральск, ул. Чекистов, 2.
Телефон +7 (3439) 29-15-35