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Азиатско-Тихоокеанский Банк открыл новый офис в Екатеринбурге

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Азиатско-Тихоокеанский Банк открыл новый офис в Екатеринбурге
Иллюстрация: АТБ

Новый офис находится по адресу: ул. Хохрякова 43. Он заработал 17 августа и стал третьим по счету в Свердловской области и вторым в Екатеринбурге.

АТБ предоставляет полный комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц (потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, вклады и пр.). В новом офисе можно получить всю необходимую информацию о продуктах и действующих сервисах по обслуживанию физических лиц, компаний малого, среднего и крупного бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Также в офисе открылся Центр ипотечного кредитования, где клиенты могут проконсультироваться по интересующим вопросам и оформить ипотечный кредит на выгодных условиях.

Решение об открытии нового офиса стало для АТБ закономерным, мы постепенно увеличиваем территорию присутствия в Свердловской области и расширяем границы бизнеса. У нас привлекательные ставки и предложения по продуктам, и я уверена, что несмотря на пока небольшое количество отделений в регионе, мы составим достойную конкуренцию другим финансовым организациям региона, — говорит Анастасия Савина, директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Свердловской области.

Офис работает в будние дни с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00, воскресенье — выходной.

Контакты офиса:

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 43

телефон: +7 (343) 311 10 35

Адреса других офисов в Свердловской области:

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 57

телефон +7 (343) 311 10 30; +7 (343) 311 10 34

г. Первоуральск, ул. Чекистов, 2.

Телефон +7 (3439) 29-15-35

Автор: Рекламная служба DK.RU
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