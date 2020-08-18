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Рубеж пройден: как выживать торговым центрам в посткарантин

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Рубеж пройден: как выживать торговым центрам в посткарантин
Иллюстрация: Российский Совет Торговых Центров

27-28 августа 2020 года в ТЦ «Европа» состоится XII конференция «РСТЦ — Урал/Сибирь. Новые реальности для торговых центров». Организатор — Российский Совет Торговых Центров.

Цель мероприятия — обозначить промежуточные итоги в посткарантинном периоде, оценить последствия выхода из самоизоляции индустрии торговой недвижимости и показать реальные кейсы выживания от топов торговой недвижимости в Екатеринбурге.

Программа конференции рассчитана на владельцев торговой недвижимости, менеджеров проектов, управляющих, директоров торговых центров и специалистов по маркетингу и коммуникациям.

Гостей мероприятия ждёт насыщенная деловая программа, живой нетворкинг, экскурсия «в касках» по строящемуся ТРЦ «Веер Молл» и на смотровую площадку небоскрёба БЦ «Высоцкий».

Обсуждаемые темы:

  • Знал бы прикуп, жил бы в Сочи: план Б...а если вторая волна?
  • Удержание клиента ТЦ в отсутствие классических продаж;
  • Статистка и аналитика по открытым объектам: возврат трафика, показатель конверсии, средний чек;
  • Взаимоотношения с арендаторами в период турбулентности;
  • Опыт быстрого открытия/закрытия центра. Чек листы;
  • Команда в пандемию: до и после. Аутсорс или штат, экономия или сохранение;
  • Трансформация ТРЦ в lifestyle центры + социологический обзор происходящих на рынке торговой недвижимости изменений;
  • Новая реальность. Риски и вызовы для привычных форматов ТЦ;
  • Взаимодействие с властью: помощь или противостояние;
  • Интернет продажи: как ТЦ не остаться за бортом;
  • Секреты подбора подрядчиков по эксплуатации в период турбулентности бизнеса;
  • Мегаполезные лайфхаки маленького девелопмента;
  • Как сохранить отношения, но соблюсти требования РПН;
  • ТРЦ глазами клиента. Мастер-класс по составлению Customer Journey Map.

Cпикеры конференции:

— Марина Крупина, генеральный директор ООО «ПРЕД-ГРУПП»;

— Дмитрий Москаленко, АО «Корпорация А.Н.Д.», Президент РСТЦ;

— Айше Агекян, управляющая ТРЦ МЕГА Екатеринбург;

— Сергей Гусев, руководитель управляющей компании MALLTEAM;

— Зиля Большакова, директор УК SILA VOLI;

— Анна Хлызова, управляющий директор «DARS Development»;

— Олег Беляев, вице-президент компании «Антивор»;

— Анна Никандрова, партнер, член совета директоров, региональный директор департамента управления недвижимостью и департамента торговой недвижимости Colliers International;

— Яскула Рафал, вице-президент Becar Asset Management;

— Ксения Рагимова, исполнительный директор ТРК «Броскомолл»;

— Наталья Патрина, директор сети ТЦ «Континент» (г. Новосибирск);

— Сергей Гудков, управляющий партнер «Инициум»;

— Луиза Улановская, эксперт по стратегическому маркетингу, продажам и клиентскому сервису, преподаватель НИУ ВШЭ;

— Павел Изотов, руководитель проектов ТРЦ «DEPO» и ТРЦ «VEER Mall»;

— Екатерина Неменко, социолог, доцент УрФУ им. Б.Н. Ельцина, руководитель отдела исследований Magna Tech electronic Russia.

Количество мест ограничено, регистрация на мероприятие и подробная информация на сайте мероприятия.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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