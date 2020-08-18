Рубеж пройден: как выживать торговым центрам в посткарантин
27-28 августа 2020 года в ТЦ «Европа» состоится XII конференция «РСТЦ — Урал/Сибирь. Новые реальности для торговых центров». Организатор — Российский Совет Торговых Центров.
Цель мероприятия — обозначить промежуточные итоги в посткарантинном периоде, оценить последствия выхода из самоизоляции индустрии торговой недвижимости и показать реальные кейсы выживания от топов торговой недвижимости в Екатеринбурге.
Программа конференции рассчитана на владельцев торговой недвижимости, менеджеров проектов, управляющих, директоров торговых центров и специалистов по маркетингу и коммуникациям.
Гостей мероприятия ждёт насыщенная деловая программа, живой нетворкинг, экскурсия «в касках» по строящемуся ТРЦ «Веер Молл» и на смотровую площадку небоскрёба БЦ «Высоцкий».
Обсуждаемые темы:
- Знал бы прикуп, жил бы в Сочи: план Б...а если вторая волна?
- Удержание клиента ТЦ в отсутствие классических продаж;
- Статистка и аналитика по открытым объектам: возврат трафика, показатель конверсии, средний чек;
- Взаимоотношения с арендаторами в период турбулентности;
- Опыт быстрого открытия/закрытия центра. Чек листы;
- Команда в пандемию: до и после. Аутсорс или штат, экономия или сохранение;
- Трансформация ТРЦ в lifestyle центры + социологический обзор происходящих на рынке торговой недвижимости изменений;
- Новая реальность. Риски и вызовы для привычных форматов ТЦ;
- Взаимодействие с властью: помощь или противостояние;
- Интернет продажи: как ТЦ не остаться за бортом;
- Секреты подбора подрядчиков по эксплуатации в период турбулентности бизнеса;
- Мегаполезные лайфхаки маленького девелопмента;
- Как сохранить отношения, но соблюсти требования РПН;
- ТРЦ глазами клиента. Мастер-класс по составлению Customer Journey Map.
Cпикеры конференции:
— Марина Крупина, генеральный директор ООО «ПРЕД-ГРУПП»;
— Дмитрий Москаленко, АО «Корпорация А.Н.Д.», Президент РСТЦ;
— Айше Агекян, управляющая ТРЦ МЕГА Екатеринбург;
— Сергей Гусев, руководитель управляющей компании MALLTEAM;
— Зиля Большакова, директор УК SILA VOLI;
— Анна Хлызова, управляющий директор «DARS Development»;
— Олег Беляев, вице-президент компании «Антивор»;
— Анна Никандрова, партнер, член совета директоров, региональный директор департамента управления недвижимостью и департамента торговой недвижимости Colliers International;
— Яскула Рафал, вице-президент Becar Asset Management;
— Ксения Рагимова, исполнительный директор ТРК «Броскомолл»;
— Наталья Патрина, директор сети ТЦ «Континент» (г. Новосибирск);
— Сергей Гудков, управляющий партнер «Инициум»;
— Луиза Улановская, эксперт по стратегическому маркетингу, продажам и клиентскому сервису, преподаватель НИУ ВШЭ;
— Павел Изотов, руководитель проектов ТРЦ «DEPO» и ТРЦ «VEER Mall»;
— Екатерина Неменко, социолог, доцент УрФУ им. Б.Н. Ельцина, руководитель отдела исследований Magna Tech electronic Russia.
Количество мест ограничено, регистрация на мероприятие и подробная информация на сайте мероприятия.