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Московский арбитраж принял решение о распродаже имущества Валерия Язева

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Валерия Язев, экс-депутат Госдумы от Свердловской области
Валерия Язев, экс-депутат Госдумы от Свердловской области. Иллюстрация: архив DK.RU

Арбитражный суд Москвы вынес решение по делу о банкротстве основателя корпорации «Ява» Валерия Язева. В отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.

#СУДЫ#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

Решение подлежит немедленному исполнению, но при этом суд оставил право обжаловать вердикт в течение месяца. Финансовым управляющим Валерия Язева утверждена Анастасия Кравчук.

Напомним, дело о банкротстве Язева начали рассматривать еще весной прошлого года. 12 марта 2019 г. суд по требованию ПАО «Совкомбанк» ввел в отношении Валерия Язева процедуру реструктуризации долгов: экс-депутат имел непогашенную задолженность в размере 120,6 млн руб. Задолжал экс-депутат и другим структурам: так, УМ-Банк требует с него 207,6 млн руб., ООО «Промстройресурс» — 199,5 млн руб., ООО «Интэк-М»  235,5 млн руб., банк «Интеза» — 26,6 млн руб., банк «Траст» — 823,6 млн руб. Общая сумма требований превышает 1,6 млрд руб.

Согласно открытой информации, Валерий Язев владеет участком площадью 3,7 тыс. кв. м в поселке Рассоха Свердловской области, а также землей в деревне Муракино Мытищинского района Московской области. Кроме того, ему принадлежит баня в поселке Рассоха площадью 362 кв. м и 65% акций в АО «Коклановское».

Процедуры банкротства идут также в отношении компаний, аффилированных с Язевым: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй». Кроме того, как рассказывал DK.RU, процедуры личного банкротства возбуждены в отношении супруги Валерия Язева Валентины Морозовой, которая выступала поручителем по кредиту для компании экс-депутата, и его дочери Светланы Язевой — она возглавляла завод «Ювелиры Урала». Екатеринбургский суд уже признал обеих банкротами.

Как ранее писал DK.RU, финансовые проблемы у бизнеса Валерия Язева начались после его ухода из Госдумы, где он проработал 19 лет. Первым публичным сигналом стало введение летом 2017 г. процедуры наблюдения на Новоуральском заводе по производству железобетонных изделий и щебня «Бетам». Также на разных стадиях рассмотрения находятся заявления о банкротстве и других структур Валерия Язева.

Автор: Мария Смирнова
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