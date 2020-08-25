Любая нестандартная ситуация — и штатный бухгалтер «поплыл». А это риски компании

Пандемия наглядно показала предпринимателям необходимость оптимизации штата и сокращения издержек. Владельцы бизнеса стали активнее прибегать к управленческому учету, который помогает понять в моменте, как идут дела компании. Подробнее о том, какие ошибки допустили предприниматели во время действия карантина и ограничительных мер, как защитить бизнес от бухгалтерской некомпетентности, DK.RU рассказала Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».

«Нельзя всегда действовать по наитию. Нужны фактура, цифры»

— Пандемия стала настоящим стресс-тестом для предпринимателей. Не все прошли этот тест успешно. Многие владельцы бизнеса поддались панике и начали сокращать сотрудников. Поспешно. Через два месяца после начала карантина началась программа господдержки, которая предполагала выдачу денег за сохранение численности штата.

Вторая распространенная ошибка — урезание бюджетов. В том числе на рекламу. Предприниматели забыли: когда конкуренты уходят с рынка, тебя становится лучше слышно. Сокращение затрат не должно быть огульным, экономить на спичках и карандашах — не лучший способ выжить.

Избежать подобных промахов или минимизировать их последствия помогает управленческий учет. С его помощью можно следить за показателями компании здесь и сейчас и моментально реагировать на малейшие изменения. Итоги можно подводить хоть в конце каждого дня, хоть в конце каждой недели. Благодаря управленческому учету, руководитель может самостоятельно скорректировать планы на следующий месяц, оперативно устранить неполадки в системе работы предприятия.

Да, конечно, можно работать по наитию — у многих предпринимателей прекрасно развита интуиция, но цифры и факты лишними не будут. Это фактура, на которую можно опираться. К тому же управленческая отчетность помогает привлечь в бизнес дополнительные средства от банков или инвесторов.

Почему управленческий учет лучше всего доверить аутсорсинговой компании? Первое и главное — из-за большой насмотренности и опыта последних. Когда наша компания работает по линии управленческого учета, многие предприниматели говорят: «Как вы умудряетесь с первой встречи указать на самое больное место бизнеса?» У нас перед глазами — большое количество примеров других компаний. Мы знаем типовые ошибки и способы их устранения.

Внедрение управленческого учета делится, как правило, на несколько этапов. Мы начинаем с тщательного обследования предприятия, его проблем, сильных и слабых мест. Затем мы расписываем основные статьи расходов и доходов, корректируем поведенческую и финансовую политику компании, рассказываем, на чем можно сэкономить, ставим и настраиваем под клиента управленческие программы на базе 1С, которые помогают формировать отчеты о текущих делах компании здесь и сейчас.

«Посчитайте, сколько стоит штатный бухгалтер»

Бухгалтерский учет — это второй кит, на котором держится стабильно развивающийся бизнес. Сейчас все больше компаний доверяет ведение бухгалтерии аутсорсинговым компаниям. Это выгоднее, чем содержать штатного бухгалтера. Давайте посчитаем: штатному сотруднику необходимо платить зарплату, за него надо уплачивать страховые взносы, находить ресурсы для повышения его квалификации, оплату больничных, отпускных и т.д.

Когда мы начинаем работать с клиентом, мы нередко сталкиваемся с беспорядком в бухгалтерии. Традиционно ошибки допускаются в нестандартных вопросах: лизинг, операции с валютой, импорт, экспорт. Наши специалисты ориентируются в этих вопросах и помогают бизнесу наладить бухгалтерскую отчетность.

Причем мы несем полную ответственность за свою работу, гарантируем безопасность клиенту и сводим риск возникновения ошибок к нулю за счет трехступенчатого контроля.

«Мы хотим, чтобы аудит перестал ассоциироваться у бизнеса с неприятной процедурой»

Аудит — третий столп успешного бизнеса. Для части компаний аудит является обязательной процедурой. Если его не пройти, компания получит штраф. Чтобы процесс прохождения аудита не ассоциировался у бизнеса с чем-то неприятным, мы выстраиваем общение с клиентом таким образом, чтобы он получал максимум пользы и минимум неудобств. В традиционный аудит мы обязательно добавляем кадровый аудит, кадрово-юридические консультации, элементы управленческого учета, рассказываем, как исправить существующие ошибки — в общем, делаем все, чтобы быть бизнесу полезными.

Аудит может быть не только обязательным, но и инициативным — чекап бизнеса. Для чего это делается? Для безопасности. В ходе аудита компании проверяют себя, свою налоговую отчетность. Кроме того, бизнесы, прошедшие аудит, более интересны партнерам. Есть клиенты, которые делают с нашей помощью аудит уже более 10-ти лет. И мы видим те позитивные изменения, которые происходят в таких компаниях, видим, как их бизнес растет.

«Рынку еще расти и расти»

Я считаю, что конкуренция — это хорошо, тем более на рынке аутсорсинговых услуг. Компаний, которые берут на себя бухгалтерию предприятий, действительно много. Кто-то работает только с микробизнесом, кто-то — со средним. Наши компетенции позволяют работать со всеми типами компаний.