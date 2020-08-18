Ушли в интернет: 70% регулярных платежей уральцы совершают онлайн

В первом полугодии 2020 года клиенты Уральского банка Сбербанка перевели за эти услуги около 102 млрд рублей, совершив почти 84,3 миллиона операций. Из них 70% — порядка 60 миллионов платежей — через веб-версию и мобильное приложение Сбербанк Онлайн, а также сервис «Автоплатеж».

«С началом учебного года онлайн-сервисы станут еще более востребованными, поскольку количество регулярных платежей вырастет. Сбербанк предлагает различные способы совершать такие платежи легко, быстро и, что особенно важно, безопасно — не выходя из дома», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Если на квитанции за услуги есть QR или штрихкод, оплатить ее можно за несколько секунд в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Для этого на главном экране нужно выбрать опцию «Оплата по QR или штрихкоду», навести камеру смартфона на код в квитанции. Необходимые реквизиты заполнятся автоматически, останется только подтвердить платеж.

Если клиент хотя бы раз перечислял средства через Сбербанк Онлайн в пользу какой-либо организации, либо переводил деньги на карту физлица, то этот платеж будет отражаться в специальном разделе «Мои операции». При повторной оплате достаточно будет просто кликнуть на соответствующую иконку в этом разделе и все данные автоматически заполнятся.

Если QR-кода на квитанции нет, а в разделе «Мои операции» организация не отражается, можно найти ее реквизиты в каталоге по номеру ИНН, расчетному счету или наименованию.

Сэкономить время на совершение регулярных платежей можно с помощью услуги «Автоплатеж». Банк сам оплатит все нужные счета. Для этого нужно создать в Сбербанк Онлайн шаблон и указать в нем сумму и дату оплаты. За сутки до операции клиент получит смс с уведомлением о планируемом списании. В том же сообщении будет указан код отказа — если платеж нужно отменить, достаточно отправить код в ответном сообщении. Наиболее удобно подключить «Аавтоплатеж» для оплаты услуг ЖКХ, телефона, интернет-связи и домофона.

Чеки и справки о подтверждении платежа можно в любой момент получить через Сбербанк Онлайн - сохранить их в галерее смартфона или отправить себе на почту.