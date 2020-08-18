СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина
Многофункциональная карта «Уралочка» на базе платежной системы «Мир» станет электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона и упростит получение различных мер социальной поддержки.
С помощью «Уралочки» жители Свердловской области смогут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении СКБ-банка, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей - партнеров проекта.
«Мы начинаем выпуск электронной бесконтактной смарт-карты с массой возможностей для использования. Все держатели Единой социальной карты СКБ-банка получат выгодные условия: бесплатный выпуск и обслуживание карты, бесплатное уведомление о зачислениях, кешбэк от банка и магазинов-партнеров платежной системы МИР, начисление процентов на остаток. Карта будет полезна всем жителям области и позволит безопасно получать социальные выплаты и поддержку в медицинской, социальной, образовательной и других сферах», — рассказала заместитель председателя правления СКБ-банка Маргарита Бурбик.
В ближайшем будущем функционал карты будет расширяться, появится мобильное приложение, добавил Павел Ведерников, генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт» — оператор Единой социальной карты.
Для оформления карты достаточно двух документов (паспорт и СНИЛС) и одного визита в банк — готовую карту можно будет получить в течение 15 минут. Единая социальная карта оформляется и обслуживается бесплатно на протяжении всего срока действия. Карта доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него. Банковскую ЕСК можно будет получить в отделениях СКБ-банка на всей территории Свердловской области.
Бесплатно оформить Единую социальную карту и пользоваться всеми сервисами может каждый житель Свердловской области, достигший 14 лет. При этом несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет могут оформить ЕСК с письменного согласия своих родителей.
Узнать больше о ЕСК, порядке ее получения и выбрать удобный пункт выдачи можно на официальном сайте проекта.
Справка
СКБ-банк, www.skbbank.ru
Проект «Единая социальная карта Свердловской области» реализуется по Указу Губернатора № 599-УГ от 13 ноября 2018 года (http://docs.cntd.ru/document/550204576) в целях повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Свердловской области, на основе современных информационных технологий. Согласно Указу Губернатора, утверждено «Положение о Единой социальной карте», регулирующее отношения, связанные с внедрением на территории Свердловской области Единой социальной карты, порядком ее выпуска, выдачи и обслуживания.