СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина

С помощью «Уралочки» жители Свердловской области смогут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении СКБ-банка, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей - партнеров проекта.

«Мы начинаем выпуск электронной бесконтактной смарт-карты с массой возможностей для использования. Все держатели Единой социальной карты СКБ-банка получат выгодные условия: бесплатный выпуск и обслуживание карты, бесплатное уведомление о зачислениях, кешбэк от банка и магазинов-партнеров платежной системы МИР, начисление процентов на остаток. Карта будет полезна всем жителям области и позволит безопасно получать социальные выплаты и поддержку в медицинской, социальной, образовательной и других сферах», — рассказала заместитель председателя правления СКБ-банка Маргарита Бурбик.

В ближайшем будущем функционал карты будет расширяться, появится мобильное приложение, добавил Павел Ведерников, генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт» — оператор Единой социальной карты.

Для оформления карты достаточно двух документов (паспорт и СНИЛС) и одного визита в банк — готовую карту можно будет получить в течение 15 минут. Единая социальная карта оформляется и обслуживается бесплатно на протяжении всего срока действия. Карта доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него. Банковскую ЕСК можно будет получить в отделениях СКБ-банка на всей территории Свердловской области.

Бесплатно оформить Единую социальную карту и пользоваться всеми сервисами может каждый житель Свердловской области, достигший 14 лет. При этом несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет могут оформить ЕСК с письменного согласия своих родителей.

Узнать больше о ЕСК, порядке ее получения и выбрать удобный пункт выдачи можно на официальном сайте проекта.