«При миграции ты меняешь известные проблемы на неизвестные. Россия не хуже других стран»

Руслан Фазлыев, международный предприниматель, создатель платформ для электронной коммерции X-Cart и Ecwid и совладелец онлайн-медиа «Лайфхакер», выступил на TEDx KrasnayaPolyanaSalon с рассказом о своем опыте эмиграции и советами для тех, кто о ней задумывается. Главное — в материале DK.RU.

— Я серийный мигрант — уезжал из России трижды в три разные страны, то есть делал это достаточно часто, чтобы знать многое. Я убежден: в России многие люди запрограммированы ругать свой город, свою страну и считать, что где-то там сильно лучше. Как у некоторых северных народов есть 50 разных слов для снега в языке, в современном русском есть огромный словарь неверия в локацию – Мухосранск, Тьмутаракань, Рашка. Но недооценивать Россию — это большая и распространенная ошибка.

Карьерный путь я начинал в Ульяновске — город на Волге, 600 тысяч населения. Всем казалось, что если ты не переехал в Москву или куда-то за рубеж, то ничего значимого в своей жизни не добьешься. Сейчас, 20 лет спустя, я смотрю на людей, которые начинали одновременно со мной в одном городе, с одной стартовой площадки. 100% самых успешных и, что немаловажно, самых счастливых людей, — это те, кто никуда не поехали. Не то что за границу, даже в Москву не переехали. И я сам все самое значимое в жизни сделал именно в Ульяновске.

Почему так происходит? Представьте — мы строим IT-стартап. Ульяновцы абсолютно уверены, что для этого надо быть в Москве или в Питере. Москвичи считают, что нужно ехать в Германию или в Штаты. Американцы скажут, что следует переезжать в Калифорнию, на что калифорнийцы ответят, что только в Силиконовую Долину. И, наконец, только «долинцам» ничего не остается как брать и делать свою работу. Но ведь [в случае с интернет-бизнесом] начать можно сразу, не теряя времени, не разрушая сети контактов. Делать сразу, здесь и сейчас — это бесценно. Чем больше в том месте, где вы живете, того самого «мухосранска», чем больше бардака и разрухи, тем проще создавать ценности.

Делать сразу, на месте — это работает. Но люди так цепляются за декорации, за локацию, за статус. Мои успехи атрибутируют меня как «человека из Калифорнии», а между тем я построил два своих первых бизнеса, вообще никуда не уезжая. И это не потому, что Россия лучше, чем США или Британия. Дело совсем не в этом, а в пустой потере очень короткой человеческой жизни на переезды, которые фундаментально ничего не меняют. К сожалению, даже сама идея, что Россия может быть ничуть не хуже других стран, звучит подчас крамолой у нас дома.

За свои три переезда я узнал, что абсолютно в любой стране мира в медиа будут страшные новости о полной системной деградации этой страны, о проблемах в экономике, об отсутствии будущего. Потому что будоражить — это работа прессы, она зарабатывает на внимании. Те, кто не переезжал, не понимают, что проблемы не меньшие, а подчас большие, есть и в других странах. Просто это другие проблемы.

Половина россиян хотят уехать из России, однако 30% молодых американцев хотят уехать из США. Уверен, что то же самое с любой другой страной. Смена места жизни — это как покупка и продажа подержанной машины: меняешь известные проблемы на неизвестные. Классическое когнитивное искажение — путать отсутствие знания о проблемах с отсутствием проблем.

Кстати, отсутствие этого знания говорит лишь о том, что проблемы будет гораздо тяжелее решать. Люди, которые не эмигрировали, в полной мере не осознают, каким огромным набором информации о локальной жизни они обладают и повседневно пользуются. Как починить автомобиль или жилье, вылечить зуб, нанять домработницу, провести деловую встречу, как платить налоги, в каком районе купить жилье, а в какой район лучше не соваться ночью. Вы оцените эту экспертизу в тот момент, когда поймете, что она не работает в новой локации и вам нужно набирать ее заново.

Кроме того, с переездом мы также теряем или ослабляем свою социальную сеть. А она очень важна и для бизнеса, и для счастья.

Я вам расскажу, как работает восприятие жизни вокруг у мигрантов. Первые шесть месяцев — это влюбленность. Больше солнца, все новое, любопытно, как все устроено. Первые шесть месяцев вы по сути турист, и опыт у вас туристический. А потом догоняет суровая реальность. Эмигрант в поисках лучшего, а не дауншифтер — это значит, что у вас меньше зарплата, чем у местных, меньше жилье, хуже район, хуже школа, хуже социальная сеть. И все вопросы решаются медленнее. Для предпринимателя переезд — это вообще полный рестарт профессии. Бизнес в разных странах делается по-разному.

Когда ты потратил продуктивное время жизни на радикальную смену места жизни, то часто этот переезд — самое ценное, чего ты достиг к этому моменту в жизни. Но есть проблема — факт «я живу в Дании» не является достижением в Дании. Он имеет ценность только внутри России.