Нанять вас должно быть привилегией. Рынок труда развернулся на 180 градусов

Рынок труда серьезно изменился, теперь у соискателей гораздо больше власти, считает Лиз Райан, глава рекрутинговой компании Human Workplace и автор Forbes.

Одно из главных правил при поиске работы: во время делового общения не обращаться к человеку по имени. Письма всегда писали «Мистеру Смиту», но теперь все стало иначе. В армии, госструктурах, медицинских организациях, в юридической среде, в науке и в мире финансов большинство людей по-прежнему обращаются к незнакомцам по фамилии, но в других отраслях они все чаще пишут «Уважаемая Салли» или «Уважаемый Пол».

Традиции меняются, соискатели больше не жалкие просители. Вы можете прийти на собеседование, будучи собой, демонстрируя свои вопросы и идеи. Вам не нужно тихонько сидеть, как школьник на экзамене. А если в компании хотят именно этого — вы найдете вариант получше.

Вот 10 традиционных правил поиска работы, которые вы теперь можете нарушать:

— Подавайте заявки только на те вакансии, которые названы в объявлении, и только указанным способом (например, заполнив онлайн-анкету).

— Присылайте только стандартное, скучное резюме, как у всех.

— Пишите в сопроводительном письме, как ваш опыт соответствует главным требованиям, обозначенным в объявлении.

— Не обращайтесь в компанию по поводу вакансии, если перечисленные в объявлении навыки не соответствуют вашим.

— Приходите на собеседование будучи готовыми ублажать собеседника и рассказывать ему, что вы лучше других кандидатов.

— Самый подходящий кандидат — тот, у которого самый подходящий опыт: большой стаж на такой же должности, в том же подразделении, в такой же компании.

— Задавайте вопросы только в конце собеседования, если вам дадут для этого время.

— Все, что просят сделать на собеседовании — необходимо, так что делайте это.

— Делайте все возможное, лишь бы получить предложение о работе. Потом вы сможете от него отказаться.

— Работодатель — главный в процессе найма. Это он все решает, и соискатели должны плясать под его дудку.

Теперь вы можете — и должны — нарушать эти правила. Мир стал иным. Никто не будет ценить вас так, как вы сами цените себя.

Вы не обязаны следовать инструкциям в объявлении, вы можете написать менеджеру напрямую, не заполняя онлайн-анкету. Можно придать человечности резюме, пусть оно не будет таким же скучным и ужасным, как у большинства людей.

Вы не обязаны ждать публикации объявления. Вы можете писать кому хотите, предлагая свою кандидатуру.

Вы вполне можете приходить на собеседование с вопросами. Вы тратите час, а то и больше — почему бы вам не получить что-то взамен? Возможность узнать больше о работе — наименьшее, чего вы заслуживаете.

Самый лучший кандидат — тот, кто понимает проблемы своего потенциального шефа, тот, у которого есть идеи по решению этих проблем, и не важно, происходят эти идеи из аналогичного или совсем другого опыта.

Вы можете сами задать границы, когда на собеседовании вас просят поработать бесплатно — например, разработать маркетинговый план. Прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям и не делайте ничего, что кажется вам неправильным.

Работодатель имеет больше власти в процессе найма лишь тогда, когда вы отказываетесь от своей личной власти из ложного представления, что это поможет вам получить работу. Не поможет.

Помните о своей власти. Нанять вас должно быть привилегией, но сначала это должны осознать вы сами.