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«Пока вы меня не убьете, других выборов тут не будет». Протесты в Беларуси: онлайн

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«Пока вы меня не убьете, других выборов тут не будет». Протесты в Беларуси: онлайн
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Рабочие освистали выступавшего перед ними Александра Лукашенко. Сам он категорически отвергает проведение повторных выборов президента. Тем временем в стране полностью отключили интернет.

#НОВОСТИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко все-таки выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые требовали его отставки и проведения новых выборов. В белорусских телеграм-каналах появились видео выступления, на котором видно, как протестующие кричат «Уходи!», кричат и свистят. Сам Лукашенко в ответ на это сказал: «Спасибо. Можете еще покричать». 

Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? — Да! — Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, — заявил он выступающим.
11.37. По всей Беларуси целиком отключили интернет. Но его падение оказалось кратковременным, сейчас работа постепенно налаживается.
 
 
11.50. Вчерашняя речь Лукашенко напоминает прощальную, считает белорусский аналитик, экономист Сергей Чалый: «В ней была одновременно и попытка уговаривать, и попытка пугать – можно ли прожить без него!». Чалый ожидает, что сейчас сторонники Лукашенко начнут от него откалываться — на это у них есть еще пара дней.
 
12.13. В Минске около здания Общенационального ТВ, работники которого объявили забастовку, собрался митинг. 
 
12.53. По каждому факту превышения власти правоохранителями проведут проверку, пишет агентство БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру. В ведомство поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Напомним, задержанные на протестных митингах (среди них встречались и случайные прохожие) говорили об страшных избиениях и издевательствах в отделах милиции и ЦИП Окрестина.
Автор: Андрей Пермяков
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