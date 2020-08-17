«Пока вы меня не убьете, других выборов тут не будет». Протесты в Беларуси: онлайн
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Рабочие освистали выступавшего перед ними Александра Лукашенко. Сам он категорически отвергает проведение повторных выборов президента. Тем временем в стране полностью отключили интернет.
Президент Беларуси Александр Лукашенко все-таки выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые требовали его отставки и проведения новых выборов. В белорусских телеграм-каналах появились видео выступления, на котором видно, как протестующие кричат «Уходи!», кричат и свистят. Сам Лукашенко в ответ на это сказал: «Спасибо. Можете еще покричать».
Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? — Да! — Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, — заявил он выступающим.
11.37. По всей Беларуси целиком отключили интернет. Но его падение оказалось кратковременным, сейчас работа постепенно налаживается.
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11.50. Вчерашняя речь Лукашенко напоминает прощальную, считает белорусский аналитик, экономист Сергей Чалый: «В ней была одновременно и попытка уговаривать, и попытка пугать – можно ли прожить без него!». Чалый ожидает, что сейчас сторонники Лукашенко начнут от него откалываться — на это у них есть еще пара дней.
12.13. В Минске около здания Общенационального ТВ, работники которого объявили забастовку, собрался митинг.
12.53. По каждому факту превышения власти правоохранителями проведут проверку, пишет агентство БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру. В ведомство поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Напомним, задержанные на протестных митингах (среди них встречались и случайные прохожие) говорили об страшных избиениях и издевательствах в отделах милиции и ЦИП Окрестина.