Рискуют, но владеют. Депутаты РФ не отказались от недвижимости за рубежом

Почти три десятка парламентариев и членов их семей имеют недвижимость за границей, следует из опубликованных деклараций о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации. Речь идет в том числе о квадратных метрах в странах, поддерживающих антироссийские санкции. Законодательно это не запрещено, пишет «Коммерсантъ», но несет определенные риски. Эксперт пояснил, что подобная ситуация удобна властям, она позволяет держать чиновников «на крючке».

Как следует из деклараций о доходах и имуществе за 2019 год, опубликованных 14 августа на сайтах Госдумы и Совета федерации, зарубежная недвижимость в собственности или пользовании имеется у 22 депутатов и шести сенаторов. Хотя по среднегодовому доходу члены Совфеда (34,1 млн руб.) опережают коллег из нижней палаты (22,6 млн руб.) в полтора раза.

Больше всего депутаты России любят Испанию

Квартирами там владеют единороссы Константин Затулин, Андрей Барышев (обладатель наименьшего дохода среди депутатов с более чем годичным стажем работы — 4,2 млн руб.), Александр Брыксин (квартира и машино-место совместно с супругой) и Аркадий Пономарев (три квартиры). Глава комитета по делам национальностей, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев («Справедливая Россия») вместе с супругой имеет земельный участок и жилой дом площадью 307,7 кв. м. У жен единороссов Николая Валуева и Умахана Умаханова в собственности жилые дома площадью соответственно 95 и 313 кв. м. А жена Вадима Белоусова (СР) к земельному участку и квартире добавила в 2019 году жилой дом площадью 514 кв. м.

Затем идет Болгария

Юрий Олейников задекларировал там две квартиры (одна из них — в совместной собственности с женой), по одной у Сергея Вострецова и у супруги Сергея Пахомова (все — ЕР).

Также депутаты России имеют жилье в Латвии, Финляндии, Беларуси, Грузии, Украине, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Черногории, на Кипре.

Единственный сенатор, расставшийся в прошлом году с зарубежной недвижимостью,— представитель Тамбовской области Александр Бабаков, недавно ставший первым зампредом партии Захара Прилепина «За правду». В 2019 году на его ребенка была записана квартира в Бельгии, но из новой декларации она исчезла.

Российским чиновникам и парламентариям не запрещено владеть недвижимостью за рубежом, запрет касается только финансовых активов. Весной оппозиционные депутаты предлагали внести в Конституцию поправки, запрещающие такую собственность. Они пояснили инициативу тем, что владельцы недвижимости за рубежом легко могут подвергнуться давлению со стороны властей иностранных государств, что несет угрозу национальной безопасности. Также обслуживание зарубежной недвижимости требует денежных вливаний, что грозит нарушением запрета на иностранные финансовые активы.

В список поправок в Конституцию эта инициатива не вошла. В СМИ писали, что иначе многим чиновникам и депутатам пришлось бы уйти с должностей или отказаться от недвижимости. При этом источники не исключали, что этот запрет «в какой-то момент» все же появится.

Политолог Александр Пожалов считает, что нежелание парламентариев отказываться от зарубежной недвижимости говорит о том, что «представители политической элиты рассчитывают на будущее смягчение отношений с Западом».

Да и на Западе одномоментное избавление российской элиты от всей недвижимости за рубежом могло бы стать сигналом, будто Россия готовится к разрыву отношений и «закрытию» от контактов, что, конечно же, не так, — отмечает эксперт.

Для верховной власти нынешнее положение удобно тем, что «парламентариев, губернаторов и прочих госменеджеров можно держать на крючке».