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Митрополит Кирилл запретил Сергию и его сторонникам доступ в Русскую православную церковь

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Среднеуральский женский монастырь
Среднеуральский женский монастырь. Иллюстрация: Группа паломников во Вконтакте

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал сторонников лишенного сана священника схимонаха Сергия «врагами Христа и Его Церкви» и запретил им посещать церковь без особого покаяния.

#РПЦ#СХИИГУМЕН СЕРГИЙ#НОВОСТИ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором пояснил статус лишенного сана священника схиигумена Сергия (Николая Романова), сказав, что он «окончательно и без надежды на восстановление извержен из священного сана».

В жизни брата Сергия было чудо покаяния, было сокрушение сердечное и место самоотверженному подвигу. Но тщеславие — сладкий яд Сатаны и приятный малозаметный порок — отравило его душу, превратило его монашество в актерство, проповеди в агитацию, пастырство в диктат, а возглавляемую им евхаристическую общину в политический клуб или, что еще хуже, в беззаконное собрание, — говорится в обращении митрополита.

Митрополит Кирилл отметил, что сторонники Сергия «совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо Таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения».

Чтобы посещать церковь, им необходимо подать в РПЦ письменное прощение и обещать больше не общаться с раскольниками.  

Тех же, кто, имея общение с раскольниками захочет без обращения и покаяния участвовать в благодатной жизни Христовой Церкви, таковых пресвитерам надлежит не допускать до общения, не преподавать им никаких Таинств, не поминать на проскомидии, а если таковые преставятся — не сподоблять отпевания и заупокойного поминовения, как врагов Христа и Его Церкви, — заключил митрополит Кирилл.

Напомним, DK.RU также рассказывал, что церковный суд лишил Сергия (Романова) сана священника, а мировой суд Верхней Пышмы оштрафовал бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря на 90 тыс. руб. — за фейки о COVID-19: схимонах утверждал, что вируса не существует и призывал всех приходить в храмы.

Затем разжалованный из священников схимонах разместил в сети ролик, в котором призывал Владимира Путина передать ему президентскую власть и грозил войной. Действующего главу государства он называл скрытым врагом. Также к врагам Романов причислял патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Автор: Анна Хлебникова
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