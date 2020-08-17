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5 тыс. заболевших, переманивание разработчиков вакцины. Главное о коронавирусе 17 августа

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5 тыс. заболевших, переманивание разработчиков вакцины. Главное о коронавирусе 17 августа
Иллюстрация: Pixabay.com

Число новых случаев Covid-19 сократилось до минимума с апреля, зафиксировано всего 55 смертей. В то же время разработчиков российской вакцины пытаются переманить в зарубежные страны.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 4 892 новых случая коронавируса, зафиксировано 55 летальных исходов, полностью выздоровело 3 133 человека, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 927 745 заболевших, умерло 15 740 человек, выздоровело 736 101 человек.

Среди новых случаев в Москве выявлено 690, в Санкт-Петербурге — 159, Московской области — 153, Свердловской — 141. Более 100 случаев в Ставропольском и Красноярском краях, Ростовской, Нижегородской, Иркутской, Оренбургской и Ульяновской областях.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 21,67 млн случаев коронавируса, умерли 775,5 тыс. человек. Больше всего заболевших в США — 5,4 млн человек, 170 тыс. умерли.

В то же время ученых из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава пытаются переманить для работы за рубежом, заявил директор центра Александр Гинцбург. Он не уточнил, кто именно хочет нанять их. 
 
Россельхознадзор разрабатывает вакцину для животных — первые тест-образцы могут появиться уже осенью. Первые образцы для испытаний могут быть готовы уже к осени, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.
Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу, — уточнил он.

 

Автор: Андрей Пермяков
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