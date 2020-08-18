«Тотального карантина осенью не будет. Экономика важнее, а нас ожидает естественный отбор»

Денис Яхно, основатель и президент компании «VitaS Trade»:

— Мир изменился радикально. То, что раньше было неизменным, стало странным и стремится исчезнуть. Привычки, которые нарабатывались веками и передавались из поколения в поколение, лопаются, как мыльный пузырь. Мы на пути в новую реальность, которая значительно ближе, чем кажется.

Я живу в Москве в старом сталинском доме на Соколе. Средний возраст жителей моего подъезда 55+. Казалось бы, ну что может измениться? Оказалось, очень многое. Соседи редко выбираются в магазин, курьеры то и дело привозят продукты, бытовую химию, технику и тд. Трафик очень серьезный. На днях я встретил 80-летнюю соседку и поинтересовался у нее, как она переживает эти трудности. Она ответила, что ковид освободил ей больше времени на жизнь, так как она разобралась в премудростях заказа по интернету. Старушка буквально светилась от счастья.

И так повсеместно, нужда заставила, разобрались и — раз — магазины офлайн остались в прошлом, хотя раньше мало кто мог в это поверить.

Мы с семьей часто ходили в рестораны на районе, благо, выбор есть. Теперь количество предложений резко увеличилось за счет доставочных сервисов ресторанов подальше. Зачем куда-то ходить, не факт, что обслуживание будет на высоте. Заказал — через полчаса наслаждайся, а учитывая, что персонал ресторанов носит чаще всего тканевые бесполезные маски, которые не спасают никого от возможного заражения, лучше поберечься в своем кругу.

Самый быстрый и безопасный транспорт — это такси. Доехать за час с Сокола в Щелково, к примеру, не проблема, а в процессе я ни на минуту не выпадаю из бизнеса, находясь онлайн перманентно. Почему не свой автомобиль? Потому что я как владелец бизнеса не имею права работать водителем, бизнес мне этого не простит. Соответственно, окончательно решился вопрос, кто сегодня возьмет машину, я или супруга. Одна машина в семье — норм, но две — неслыханная роскошь и растрата. При этом снижается риск расстрела вирусом в толпе.

Список можно продолжать долго, но важно то, что все это пришло через три месяца изоляции. Впереди осень, вирус и холод, а значит, еще более жесткие пертурбации в поведении людей, которые отразятся на окружающей действительности.

Бизнес тоже разворачивается не на шутку. Тотальный онлайн и удаленка. К слову, мне не привыкать, я в таком режиме живу с начала 2007 г. Но большинству этого не пережить, поскольку удаленная работа хороша только для тех, у кого хорошо развиты самодисциплина и мотивация.

Как говорит мой товарищ архитектор, удаленка хорошо показала, кому я долгие годы платил зарплату зря. К слову, он сократил безболезненно для бизнеса 50% персонала и даже увеличил при этом свой оборот. Эффективность стала выше.

Когда грянул вирус, мы создали новую компанию за несколько дней, потом ввели пропуска и были вынуждены научиться спекулировать (торговать) онлайн и на расстоянии. Когда все началось, нас было шесть человек. Прошло пять месяцев, и я остался один, кто-то проворовался, кто-то исчез, потому что посчитал, что одному лучше, чем в команде, кто-то растворился в депрессии, с кем-то не сошлись в мировоззрении, а я за это время понял всех своих клиентов, при этом сам встал на их поляну.

Многие спрашивают о моей структуре. Здесь все просто. Владелец я один. Все задачи выполняются силами других людей. Я занимаюсь только стратегией, контролем и продажами. Вся операционка на девушке, с которой работаю почти двадцать лет. Она находится на полной удаленке (Москва). Встречи раз в неделю, а то и раз в две недели. Логистика — на другой девушке. У нее занятость гибридная. Появляется тогда, когда идут отгрузки. Маркетинговый отдел (мощный) на удаленке (Питер, Красная Поляна).

Общение круглосуточно по ватсапу. У каждого есть небольшой фикс, но основное — это проценты с продаж или прибыли, ко всем отношусь, как к партнерам, персонала у меня нет. Продавцы работают за процент с продаж или прибыли со сделок, каждый выбирает сам, при этом процент за ними остается навсегда, пробил канал — имеешь с него.

Сейчас вакансий нет, кроме продавцов, так как денег много не бывает. Есть офис, он же витрина и перевалочный склад для мелких оперативных отгрузок. Есть большой склад на базе компании медрасходки, которую я недавно приобрел. Все отгрузки — силами транспортных компаний.

Итак, а что будет дальше? Сейчас я крупными кусками напишу, что с нами всеми будет до Нового года.

1. Вирусы продолжат тесно сосуществовать с нами. Ковид — не первый и не последний. Маски и респираторы теперь, пожалуй, навсегда. В Монголии и Китае проснулась чума. В Казахстане и Киргизии нечто такое, от чего 30 июля пришлось объявить днем траура, во Вьетнаме обнаружился какой-то новый, неизвестный доселе, вирус. Ожидать, что быстро и вообще когда-нибудь все вернется на круги своя, не приходится.

2. Расходы на медицину будут сокращаться. Все дело в том, что в кризисное время принято помогать деньгами тем, кто после вернет их в виде налогов и т. д., то есть, речь про инвестиции в будущее. Финансирование медицины — это совсем не инвестиции, а траты, которые в тяжелые времена принято сокращать, согласно методам военно-полевой хирургии, когда в первую очередь помогают легкораненым, а тяжелым — в последнюю очередь. Задача быстро ввести в строй тех, кто может сражаться, а те, кто не может, должны позаботиться о себе сами.

Поэтому коммерческую медицину ждет небывалый взлет, а роль финансирования бесплатной медицины частично перейдет к благотворительным фондам.

3. Не бойтесь, тотального карантина больше не будет. Экономика важнее, а нас всех ожидает естественный отбор. Осенью мы все узнаем, кто природе нужен больше, а кто меньше. Ограничения будут, и серьезные.

Согласно статистике заражений, страны, где высокая плотность населения, а также сильно развито ресторанное дело, пострадали больше всего: США с ее высокой плотностью населения, Франция, Италия и Испания с их стремлением хорошо покушать.

Другие страны, смотря на них, ограничивают работу ресторанов, поскольку те увеличивают длительность пребывания большого количества людей в одной локации, что неизбежно негативно отражается на количестве заражений. Убежден, что осенью мир лишится большей части привычного общепита. Дарк китчен — основа будущего рынка общественного питания.

4. Школьники не вернутся в школы, студенты тоже, а онлайн-образование станет основной частью гибридной модели обучения.

Опыт Израиля больше никому не хочется повторить: сразу после открытия школ Израиль получил мощную вторую волну короны.

Онлайн отличается от офлайна только тем, что первый не прощает раздолбайства в обучении. Больше разницы нет. К слову, 90% поваров уже давно обучается онлайн, среди подобных учащихся есть даже мировые звезды гастрономии. Нечего зря на зеркало пенять!

5. Работа также продолжит шествие домой. Исход в офисы не случится, что значительно изменит рынок недвижимости в целом.

Одно потянет за собой другое, и что будет с ТРЦ и любым офлайн-ритейлом, одному Богу известно. Интернет-торговля будет продолжать процветать, потолка пока не видно. И наоборот, все, что связано с привычным ритейлом в реальных магазинах, ждет угасание.

В целом, ничего нового, страшно только то, что в настоящем мир перезагружается, как компьютер при загрузке обновлений, а мы — невольные свидетели и участники этого действа. «Не выключайте, пожалуйста, компьютер, программа обновилась на 33%...».

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