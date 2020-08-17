Учителя Екатеринбурга оказались на третьем месте в России по уровню зарплаты

Средняя зарплата учителей в России по итогам второго квартала 2020 г. составила менее 31 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра «Авито Работа». На первом месте по уровню оплаты труда оказались московские педагоги — они получают в среднем 51,6 тыс. руб. На втором месте — учителя Санкт-Петербурга со средней зарплатой в районе 35,1 тыс. руб. На третьем месте — педагоги Екатеринбурга с 29,8 тыс. руб.

Для сравнения: в соседней Перми учителя получают в среднем 27,2 тыс. руб., в Казани — 29 тыс. руб., в Омске — 26,9 тыс. рублей. Меньше всего в России получают учителя из Воронежа (в среднем 21,7 тыс. руб.), Новосибирска (21,1 тыс. руб.) и Волгограда (20,6 тыс. руб.).

Согласно ежеквартальным исследованиям центра, образование стабильно оказывается одной из самых низкооплачиваемых сфер.

Кроме того, исследователи спрашивали мнение россиян по поводу того, необходимо ли доплачивать учителям за допнагрузку во время пандемии. С этим согласилось большинство опрошенных (61%).

Переход на онлайн-обучение, который вынужденно состоялся в школах в связи с пандемией, профессор Татьяна Черниговская называла «кошмарной по сложности и объему» задачей, которая встала перед педагогами, писал DK.RU.

А маркетолог и психолог Ирина Тебенева рассказывала DK.RU, почему к переходу на дистант оказались не готовы ни школы, ни родители.