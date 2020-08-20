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Банк «Кольцо Урала»: движется вперед, укрепляя доверие своих клиентов

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Александр Зубков
Александр Зубков. Иллюстрация: «КОЛЬЦО УРАЛА»

В 2020 году экономика страны оказалась в непростых условиях — падение курса рубля и пандемия негативно повлияли на качество жизни населения. Как в этой ситуации работают финансовые организации?

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

На этот и другие вопросы DK.RU ответил председатель правления коммерческого банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Александр Зубков.

— Александр Владимирович, какой вектор развития у банка в этом году? На каких направлениях фокусирует усилия ваша команда?

— В соответствии со стратегией банка приоритетом для нас является развитие всех продуктов и сервисов в цифровых каналах. Сегодня границы между покупками онлайн и офлайн стираются, ведь современный потребитель слишком дорожит своим временем и очень привязан к смартфону. Следуя рыночным трендам, команда банка активно создает омниканальность — возможность использовать любой канал взаимодействия с банком, наиболее удобный для клиента здесь и сейчас.

— Какие преимущества получают клиенты «КОЛЬЦА УРАЛА» от развития банка в этом направлении?

— Движение нашей компании в направлении цифровизации несомненно способствует повышению конкурентоспособности наших услуг, создает соответствующие потребностям клиентов преимущества, позволяющие решать финансовые вопросы выгодно и комфортно.

Так, в рамках корпоративного кредитования реализована возможность отправки заявки и документов на кредит дистанционно. Дополнительной оценке подверглись бизнес-процессы, связанные со взаимодействием с корпоративными клиентами, что позволило нам в период ограничительных мер, связанных с пандемией, постоянно оставаться на связи, оперативно реагируя на поступающие запросы, благодаря чему процесс рассмотрения заявок на кредиты не останавливался. По депозитам для юридических лиц реализован сервис по размещению и управлению денежными средствами в интернет-банке, в работе находится запуск сервиса и в мобильном приложении.

В направлении расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей можно отметить проект по открытию расчетных счетов без визита в банк; запуск сервиса по управлению эквайрингом в Интернет-банке. В рамках кредитования малого и среднего бизнеса мы так же, как и для корпоративных клиентов, внедрили сервис по отправке финансовых документов по кредиту через Интернет-банк; запустили кредитные каникулы по овердрафту «Экспресс».

В розничном направлении мы подключились к Системе быстрых платежей, позволяющей по номеру телефона мгновенно и выгодно переводить деньги в большинство банков России; внедрили программу лояльности «#ТОЧТОНАДО» для владельцев банковских карт; значительно расширили перечень поставщиков услуг, доступных клиентам для оплаты; внедрили прогрессивные способы оплаты в онлайн-каналах. Для клиентов, получающих зарплату на карты нашего банка, теперь доступна выгодная кредитная карта с длительным льготным периодом и бонусной программой; появилась возможность подачи онлайн-заявки на потребительский кредит; для розничных заемщиков, как и для предпринимателей, реализованы кредитные каникулы.

 Какое влияние на ключевые результаты деятельности «КОЛЬЦА УРАЛА» оказали все названные вами мероприятия? Насколько уверенно и стабильно чувствует себя банк сегодня?

— Когда банк ориентируется в своей работе на нужды клиентов и ставит себе целью максимально полное удовлетворение запросов населения и бизнеса, это закономерно влечет за собой рост ключевых показателей деятельности организации. Так, по данным рейтинговых агентств, аккредитованных Центральным банком России, на 01.06.2020 года «КОЛЬЦО УРАЛА» по различным показателям занимает места в диапазоне с 53 по 113 позицию среди более чем 400 банков страны: по размеру остатков на депозитах юр. лиц наш банк поднялся на 3 позиции; по размеру портфеля ссудной задолженности юр. лиц, включая кредитование МСБ — на 2 пункта; по размеру портфеля ссудной задолженности физ. лиц — на 1 позицию; по размеру балансовой прибыли — на 50 пунктов с начала года. Укрепление наших позиций свидетельствует о том, что банк предоставляет действительно востребованные на рынке продукты и сервисы, выступая для своих клиентов надёжным партнером.

Наряду с развитием бизнеса наш банк постоянно уделяет пристальное внимание минимизации банковских рисков. В том числе благодаря этому в июне рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило нам рейтинг кредитоспособности до уровня «ruВВВ-», по которому установлен «стабильный» прогноз. Среди позитивных факторов агентство выделило поддержание стабильно высокой операционной эффективности, улучшение диверсификации бизнеса по направлениям деятельности, поддержание адекватного качества кредитного портфеля, а также снижение величины кредитного риска.

— Какие планы у «КОЛЬЦА УРАЛА» в дальнейшем?

— В перспективе команда банка планирует наращивать темпы развития бизнеса, в первую очередь, в дистанционных каналах. При этом основным нашим приоритетом останется стремление максимально учитывать потребности целевой аудитории, предлагая полный спектр возможностей и выгод, а также сервис высочайшего уровня с неизменным персональным подходом, чтобы каждый наш клиент мог решать любые финансовые вопросы (как свои, так и семьи / бизнеса) в одном месте — в банке «КОЛЬЦО УРАЛА». 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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