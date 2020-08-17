ПСБ приступил к поэтапной цифровой трансформации операционного бизнеса

В этом году в рамках программы роботизации операционных процессов банка будет внедрено RPA (Robotic Process Automation) на процессы открытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также процессы ручных проверок в части андеррайтинга заявок по кредитным продуктам. RPA — алгоритм, повторяющий действия человека в ПО, встраиваемое в IT-инфраструктуру банка без необходимости доработки существующих банковских программ. Внедрение роботов позволяет ускорять выполнение процессов, сократить количество ручного труда, а также повысить гибкость процессов, к растущему объему операций.

В этом году ПСБ уже запустил в опытную эксплуатацию несколько роботов на ключевых процессах. Роботы закрывают счета в автоматическом режиме, обрабатывают требования и поручения Федеральной налоговой службы и т.д., таким образом, доля ручных и рутинных операций в данных процессах сокращена на 50%. Кроме того, робот-коллектор участвует в процессах по урегулированию просроченной задолженности, он совершает первые звонки клиентам. Технология реализации настолько совершенна, а уровень качества обслуживания и распознавание речи сравнимы с уровнем обслуживания консультанта банка, что 99% клиентов даже не догадываются, что разговаривают с роботом. Это позволяет оказывать качественную консультацию, оптимизировать затраты и сохранять эффективность.