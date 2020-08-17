Доля ВТБ Факторинг на рынке УрФО превысила 50%

В результате портфель компании в регионе достиг 72 млрд рублей и составил 57% суммарного портфеля факторов.

В целом по итогам первого полугодия порядка 90% портфеля ВТБ Факторинг сформировали региональные предприятия, что составляет более 186 млрд рублей. По доле рынка компания лидирует в Санкт-Петербурге и шести федеральных округах.

В Приволжском федеральном округе рост составил 2,5%, благодаря чему портфель ВТБ Факторинг превысил 24 млрд рублей, а доля рынка приблизилась к 55%. Отличные результаты ВТБ Факторинг показал в Центральном (доля — 50,2%) и Дальневосточном (доля — 41,7%) округах. Суммарный портфель в Северо-западном федеральном округе и Санкт-Петербурге составил треть факторингового портфеля региона (доля — 33,04%).

ВТБ Факторинг традиционно уделяет большое внимание доступности передовых факторинговых решений на всей территории России. Компания имеет представительства в 15 городах, включая Москву. Широкая региональная диверсификация бизнеса является частью стратегии вовлечения в периметр факторинга максимально возможного количества подрядчиков и поставщиков крупнейших компаний страны. А беспрецедентно высокий процент бизнеса за пределами столицы — закономерный результат использования современных технологических возможностей, которые предоставляют такие факторинговые онлайн-платформы, как GetFinance, и системы электронного документооборота, — отметил Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.