Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.08
73,21
86,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Доля ВТБ Факторинг на рынке УрФО превысила 50%

9 141
Доля ВТБ Факторинг на рынке УрФО превысила 50%
Иллюстрация: ВТБ

По итогам первого полугодия 2020 года доля рынка ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе выросла на 18% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В результате портфель компании в регионе достиг 72 млрд рублей и составил 57% суммарного портфеля факторов.

В целом по итогам первого полугодия порядка 90% портфеля ВТБ Факторинг сформировали региональные предприятия, что составляет более 186 млрд рублей. По доле рынка компания лидирует в Санкт-Петербурге и шести федеральных округах.

В Приволжском федеральном округе рост составил 2,5%, благодаря чему портфель ВТБ Факторинг превысил 24 млрд рублей, а доля рынка приблизилась к 55%. Отличные результаты ВТБ Факторинг показал в Центральном (доля — 50,2%) и Дальневосточном (доля — 41,7%) округах. Суммарный портфель в Северо-западном федеральном округе и Санкт-Петербурге составил треть факторингового портфеля региона (доля — 33,04%).

ВТБ Факторинг традиционно уделяет большое внимание доступности передовых факторинговых решений на всей территории России. Компания имеет представительства в 15 городах, включая Москву. Широкая региональная диверсификация бизнеса является частью стратегии вовлечения в периметр факторинга максимально возможного количества подрядчиков и поставщиков крупнейших компаний страны. А беспрецедентно высокий процент бизнеса за пределами столицы — закономерный результат использования современных технологических возможностей, которые предоставляют такие факторинговые онлайн-платформы, как GetFinance, и системы электронного документооборота, — отметил Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

Справка

 
ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) — высокотехнологичная компания и абсолютный лидер своей отрасли с цифровыми процессами, современными и уникальными продуктами, опытной профессиональной командой, насчитывающей более 270 высококлассных специалистов, развитой сетью представительств и глубокой интеграцией в Группе ВТБ. По итогам первого полугодия 2020 года объем предоставленного финансирования превысил 366 млрд рублей, а доля рынка по портфелю уступленных денежных требований составила 31%. Компания является членом крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Частная клиника опубликовала данные по COVID на Урале. Результаты в разы выше официальныхЧастная клиника опубликовала данные по COVID на Урале. Результаты в разы выше официальных
    118 083
  • Кто заработал больше президента? Изучаем новую партию деклараций о доходахКто заработал больше президента? Изучаем новую партию деклараций о доходах
    50 694
  • Из 19 тыс. школьников, которые сдавали ЕГЭ, максимум баллов получили восемь выпускниковИз 19 тыс. школьников, которые сдавали ЕГЭ, максимум баллов получили восемь выпускников
    53 317
  • Уральский медиа-менеджер создает конкурента Netflix. Первый сериал выйдет уже в 2021 годуУральский медиа-менеджер создает конкурента Netflix. Первый сериал выйдет уже в 2021 году
    29 965
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.