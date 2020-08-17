«Инвесторы выходят из проектов — боятся санкций». Колонка из протестующей Белоруссии

До переезда в Белоруссию Вячеслав Огнев работал в сфере строительства в Екатеринбурге. После принимал участие в олимпийских стройках в Сочи и в масштабном проекте «Дублер Курортного проспекта».

Приехав в Белоруссию в 2017 г., Вячеслав был уверен, что едет туда на три месяца, но остался на три года и работает в проекте Росатома по строительству БелАЭС в должности начальника производственно-технического отдела представительства АО «НИКИМТ-Атомстрой».

Последние дни ситуация в Белоруссии не выходит из информповестки — после оглашения итогов президентских выборов в стране сотни людей каждый день выходят на акции протеста за честные выборы.

Для DK.RU Вячеслав Огнев поделился своим мнением и ощущениями по поводу происходящего в Белоруссии.

Вячеслав Огнев, сотрудник Росатома:

— Я нахожусь в городе Островец Гроденской области, это рядом с границей с Литвой — Вильнюс от нас в 40 км. В нашем городе все относительно спокойно, хотя последние два дня тоже начались выступления, но пока они носят мирный характер. Люди выходят с цветами и плакатами, веселые, машины гудят. У нас на площади собирается человек по 100-200, хотя население города 10 тыс. человек. В воскресенье час постояли и разошлись. Что интересно: после себя мусор убрали. Аккуратность у белорусов не отнять — в этом они молодцы, следят за порядком.

В Минске, говорят, собралось 100 тыс. человек (В Минске на «Марш свободы» 16 августа, по разным оценкам, вышло от нескольких десятков тысяч до 200 тыс. человек; на акцию в защиту президента страны Александра Лукашенко, по оценкам самого президента, — порядка 50 тыс. человек, по данным СМИ — в пределах нескольких тысяч, — прим. ред.). На «атомке» у нас тоже пытались побастовать — в пятницу вышло человек двадцать, но служба безопасности гаркнула — тут же разбежались. Было впечатление, что акция постановочная: приехал автобус, люди вышли, сфотографировались и ушли — им этого было достаточно. В нашем городе на повседневной жизни это никак не отражается: как работали, так и работаем. Люди по улицам ходят, машины ездят.

Мне все это напоминает грузинский сценарий — «Революцию Роз». Очень похоже. Но так же не бывает, чтобы все повторялось один в один? Я считаю, однозначно кто-то этим пользуется. Здесь стабильная промышленность, сельское хозяйство. Если сейчас все пустить под откос, можно пограбить и поприватизировать — это же лакомый кусок.

В самом начале, в день после выборов, когда результаты еще даже не объявили, уже были организованные акции — в восемь вечера люди вышли, причем, подготовленные, агрессивно настроенные. И тогда действительно были жесткие стычки с ОМОН. А после все перешло в мирное русло. Может, активистов переловили и остались люди, не настроенные на агрессию. Парень, которого расстреляли, пытался бросить самодельное взрывное устройство. В этом случае, я считаю, ОМОН защищался. (О первой жертве столкновений протестующих с силовиками в центре Минска стало известно в ночь на 11 августа. По версии МВД, которую приводят СМИ, один из демонстрантов погиб от разрыва в его руке неустановленного взрывного устройства, которое он хотел бросить в милицию, — прим. ред.).

Белорусы вообще по натуре очень спокойные. Они позиционируют свои акции как мирный протест, никаких лозунгов о свержении нет, просто говорят: «Уходи» и «Жыве Беларусь». Это две основных кричалки. Если сравнивать с Украиной, то там на протесты выходило более агрессивно настроенное население. Я смотрю разные блоги на Youtube, попадается много украинских. И украинские блогеры говорят: «Ребята, вы что творите? Хотите, чтобы было, как у нас? Хотите страну потерять?».

Я реально думаю, что Лукашенко победил. Наверняка что-то добавили, но сделали это очень топорно. В акциях протеста участвует в основном молодое поколение. И, я думаю, у молодежи есть обида, что их обманули, неправильно провели выборы. Но большая часть населения в этом не участвует. По крайней мере, среди моих знакомых более старшего возраста все смотрят на происходящее с сомнением. Они на стороне Лукашенко и стабильности.

Вообще в Белоруссии, на мой взгляд, до недавнего времени царила некая атмосфера страха. Все боялись КГБ. Мы про нашу Федеральную службу безопасности особо и не слышим, а там везде КГБ. Комитет занимается и хозяйственными преступлениями, и коррупцией, и много еще чем. При этом я со взяточничеством не сталкивался. И вот сейчас этот страх переломили — люди почувствовали, что всех не пересадят, самоощущение у жителей поменялось. Возможно, это и к лучшему.

Я телевизор не смотрю, мельком видел на госканалах кадры протестов — их показывают, но окраска, конечно другая. Я думаю, что надо смотреть все каналы одновременно, и только тогда будет что-то понятно из СМИ. Сейчас на этом деле все оппозиционные СМИ делают себе рейтинги.

Насколько все это затянется в Белоруссии — предсказать невозможно. Я думаю, если никакие внешние силы эту ситуацию не оседлают, провокации и кровопролития устраивать не будут, все потихоньку сойдет на нет — пар у людей выйдет. А если кто-то специально организует, чтобы были эксцессы, некрасивые картинки, затянуться может надолго.

Я политику Лукашенко ощущаю только в том плане, что наш заказчик — белорусская Атомная станция — очень строг: в отношении качества, документов ведет себя более требовательно, чем это бывает в России. Кроме того, здесь везде порядок и чистота. Чистые города, хорошие дороги. Город у нас маленький, но дворники в пять утра уже метут улицы, все кусты и газоны ровно пострижены. Едешь до Минска — 150 км, а даже трава на обочинах везде под ноль выкошена.

В Белоруссии действительно не было карантина по коронавирусу. Торговые центры, бары, рестораны — все было открыто. Если бы Лукашенко объявил карантин, экономика Белоруссии точно бы рухнула. И если бы все встало, тогда бы и наступил настоящий кошмар. Такой карантин, как был в России, я считаю чрезмерной мерой. Ничего страшного в Белоруссии не происходило от того, что ограничений не было. У меня весь отдел переболел. Я сам две недели болел, неделю даже в больнице лежал, но на ноги меня поставили быстро. Медицина здесь еще работает. В плане коронавируса, я считаю, Лукашенко молодец, потому что не поддался панике — люди болели, но болезнь оказалась не такой страшной, как ее описывали. Советую российским региональным властям взять на заметку опыт Белоруссии по борьбе с короновирусом и не думать о второй волне карантина!

Я думаю, при любом раскладе эта ситуация с протестами скажется на экономике Белоруссии отрицательно. Простой пример: я вчера снимал 50 местных рублей по 32 российских рубля за купюру, а сегодня — уже по 42. И это белорусский банк, «дочка» российского Сбербанка. Валюты прыгают. Уже слышал, что инвесторы распродают долговые обязательства по Белоруссии, выходят из проектов — боятся санкций.

Бизнес в Белоруссии и так достаточно специфичный и зажатый госрегулированием, а как сейчас все будет — непонятно. Если Лукашенко удержится, все восстановится, потому что он в таких ситуациях, мне кажется, как рыба в воде. Он мужик крепкий, госаппарат крепкий, вертикаль власти есть. А если придет другой лидер... Белоруссии повезет, если он будет пророссийским, и экономика будет также рассчитана на интеграцию с Россией. А если придет европейский политик, сначала закроют «атомку», так как Европе она как кость в горле. Потом — все местные предприятия. Нефтянка останется — бензин делается для Европы. МАЗы — если своих грузовиков не хватит. Сельское хозяйство белорусское тоже не нужно в Европе.

Я много езжу по Беларуси и не видел полей, заросших бурьяном. Все поля распаханы, пустующих земель точно нет. Нет такой массовой вырубки лесов, как в России, лесники работают отлично. Такую страну потерять было бы очень жалко. Вот это реальная политика Лукашенко. Мы, все россияне, которые здесь работают, очень внимательно следим за развитием ситуации и переживаем за Белоруссию. Не дай бог, чтобы в России такое повторилось. Если у нас такое начнется, мирно не закончится.

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