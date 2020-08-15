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Десять лет в Госдуме — 63 600 руб. пенсии. Кем работать, чтобы не экономить в старости

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Десять лет в Госдуме — 63 600 руб. пенсии. Кем работать, чтобы не экономить в старости
Иллюстрация: pixabay.com

Заработать на достойную пенсию сложно, но можно. Хорошие пенсии в России у космонавтов, судей, президентов... Где, сколько и кем нужно поработать для пенсии размером в нескольких сотен тысяч рублей.

#ЛАЙФХАКИ

У большей части россиян размер пенсионных коэффициентов зависит от стажа работы и размера зарплаты. Но есть и те, кто зарабатывает высокую пенсию, получая процент от оклада. Например, это президенты и премьер-министры, рассказали «Московскому комсомольцу» эксперты.

Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера была бы 465 тысяч рублей, — рассказали собеседники издания.

Высокие пенсии зарабатывают и депутаты: при стаже больше пяти лет они будут получать 46,6 тысяч рублей в месяц, больше десяти лет — 63,6 тысячи рублей. У министров такие суммы достигаются при сроке работы от трех и шести лет соответственно.

В «выгодных» условиях и космонавты и судьи, они могут получать на пенсии до 250 тысяч рублей. Военные могут выйти на пенсию уже через 20 лет службы, максимальный ее размер будет составлять 85% от зарплаты, у генералов это 60-70 тысяч рублей в месяц.

Обладатели звания Героя России получают прибавку в 65,6 тысячи рублей. Кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» к пенсии добавляют до 23 тысяч рублей. У заслуженных и народных артистов эта сумма составляет 30 тысяч рублей.

Наталья Мильчакова, замглавы информационно-аналитического центра «Альпари», рассказала, что высокую пенсию можно получить, используя собственные накопления. Для этого есть разные инструменты, но «все они имеют риски и подводные камни».

Один из способов — каждый месяц откладывать по десять-пятнадцать процентов от зарплаты, которые можно поместить на депозит в высоконадежном банке. Среди других вариантов — негосударственные пенсионные фонды (НПФ), накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), самостоятельное инвестирование.

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что достойная пенсия может сформироваться только из высоких доходов:

В традиционной схеме накопления пенсионных баллов при средней заработной плате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию 26 574 рубля. Чтобы получать пенсию в 59 тысяч рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 680 000 рублей, — пояснила она.

При этом, подчеркнула эксперт, начинать копить нужно как можно раньше.

Автор: Александра Клименко
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