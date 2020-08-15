Кто заработал больше президента? Изучаем новую партию деклараций о доходах

Сенаторы Совета Федерации РФ отчитались о доходах за 2019 г. Свердловскую область в Совфеде представляют два сенатора.

Аркадий Чернецкий, первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга, задекларировал доход в 9,9 млн руб., тогда как годом ранее он заработал 8,7 млн руб. Ему принадлежат земельный участок площадью 10,1 кв. м, жилой дом на 518,4 кв. м и гаражное помещение площадью 18,3 кв. м. В автопарке г-на Чернецкого два автомобиля — Lexus LX-570 и Lexus LS-500 (годом ранее их в декларации не было).

Доход супруги Аркадия Чернецкого вырос почти в два раза, с 2,9 млн руб. в 2018 г. до 5,1 млн руб. в 2019 г. В семейном пользовании находится квартира площадью 117,2 кв. м.

Бывший глава Свердловской области Эдуард Россель задекларировал доход в 12,8 млн руб. (в 2018 г. — 11,9 млн руб.). Ему принадлежат два приусадебных участка на 2,9 тыс. кв. м и 1,6 тыс. кв. м, жилой дом площадью 657 кв. м, квартира на 228 кв. м, гараж площадью 326 кв. м, а также три доли в гаражах-стоянках. В автопарке — Mercedes GL350CDС 4MATIC и Toyota Land Cruiser, а также автоприцепы МЗСА-817708 и МЗСА-817711.

Жена Эдуарда Росселя заработала 266,9 тыс. руб., тогда как годом ранее ее доход составил 155 тыс. руб. Информация об имуществе в совместном пользовании в декаларации отсутствует.

В 2019 г. свердловские сенаторы стали лауреатами премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019: Аркадий Чернецкий в номинации «Управленец на госслужбе», Эдуард Россель — «Легенда эпохи». А в начале 2020 г. они вошли в перечень самых влиятельных персон Свердловской области по версии бизнес-сообщества — ТОП-50: главные люди Урала.

Доходы депутатов Госудмы от Свердловской области

На первое место по доходам за 2019 г. вышел предприниматель Зелимхан Муцоев. Он задекларировал 283,7 млн руб., тогда как годом ранее его доход составлял 33 млн руб. В собственности г-на Муцоева — шесть земельных участков площадью от 5,4 тыс. кв. м до 1,4 тыс. кв. м, два жилых дома на 1,4 тыс. кв. м и 1,1 тыс. кв. м, гостевой дом на 79,5 кв. м, гараж и трансформаторная подстанция. В автопарке два автомобиля — BMW 760 LI и Mercedes-Benz S 560 4MAT.

Второе место занял предприниматель Лев Ковпак. Он увеличил свой доход почти в четыре раза — с 20 млн руб. в 2018 г. до 78 млн руб. в 2019-м. Ему принадлежат два земельных участка (2,1 тыс. кв. м и 595 кв. м), два жилых дома (780 кв. м и 281 кв. м), две квартиры (154 кв. м и 116,5 кв. м), гаражный бокс, машиноместо и гараж-стоянка.

Третью строчку делят Павел Крашенинников и Сергей Чепиков. Они заработали по 8,6 млн руб. При этом г-н Крашенинников за год потерял в доходе, в 2018 г. он декларировал 10,9 млн руб.

На четвертом месте Николай Езерский: его доход составил 8,3 млн руб. (в 2018 г. — 7 млн руб.). Замыкает топ-5 председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских с доходом в 8,2 млн руб.

Доходы других депутатов примерно равны: Андрей Альшевских, Александр Петров и Максим Иванов заработали по 5,4 млн руб. Немногим меньше доход Алексея Балыбердина (5,3 млн руб.) и Дмитрия Ионина (5,2 млн руб.).

Меньше всего заработал Антон Шипулин — 2,7 млн руб. При этом олимпийскому призеру принадлежат 11 земельных участков, два жилых дома, две квартиры, два гаража, четыре нежилых помещения и три жилых. В его автопарке — автомобили BMW X6, две Toyota Land Cruiser, мотоцикл BMW R1300R, снегоход и прицеп.

Доходы полпреда президента в УрФО

Николай Цуканов, занявший два года назад пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, отчитался о доходе в 11,1 млн руб. Его супруга заработала в 2019 г. 19,9 млн руб. У них во владении 30 объектов недвижимости, включая земельный участок площадью в 25 тыс. кв. м. Супруга полпреда владеет автомобилями Mercedes Benz GL350 и Mercedes Benz Sprinter, а также мотоциклом Harley-Davidson. За самим г-ном Цукановым числится мотоцикл Harley-Davidson.

Николай Цуканов был губернатором Калининградской области с 2010 по 2016 гг., в 2016-2017 гг. занимал пост полпреда в СЗФО, до назначения полпредом работал помощником президента РФ. В этом году у него родился второй ребенок, рассказывал DK.RU.

Наши в других регионах

Бывший глава правительства Свердловской области, а сейчас — губернатор Оренбургской области Денис Паслер в 2019 г. заработал 202 млн руб. Из них заработок в должности губернатора (с 21 марта 2019 г.) составил только 2,4 млн руб. Остальные средства — это доход, который он получил за три месяца работы на посту председателя правления ПАО «Т Плюс».

Г-ну Паслеру принадлежит земельный участок площадью 2,7 тыс. кв. м, жилой дом на 555 кв м. В его пользовании находится квартира площадью 267,3 кв. м.

В 2012-2016 гг. Денис Паслер был главой правительства Свердловской области. После ликвидации должности возглавил «Т Плюс». В марте 2019 г. принял предложение президента Владимира Путина и заступил на пост врио губернатора Оренбургской области. В сентябре 2019 г. выиграл выборы с результатом 65,94%.

Александр Бурков, экс-депутат свердловского Заксобрания, а затем и Госдумы, ныне возглавляющий Омскую область, задекларировал доход в 7,4 млн руб. Он владеет половиной квартиры (площадью 180,6 кв. м), домом (37,9 кв. м) и земельным участком (2401 кв. м.).

Александр Бурков в 2013 г. боролся за кресло главы Екатеринбурга, но уступил Евгению Ройзману. В том же году он претендовал на пост сити-менеджера Екатеринбурга, однако эту должность по решению комиссии занял Александр Якоб. А в 2017 г., уже в статусе депутата Госдумы, получил от Владимира Путина предложение стать временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. 10 сентября 2018 г. выиграл выборы, получив 82,56% голосов избирателей.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов, ранее возглавлявший уральский город Нижний Тагил, по итогам 2019 г. задекларировал доход в размере 6,41 млн руб. В его собственности две квартиры площадью 125,9 кв. м и 186 кв. м, жилой дом площадью 237 кв. м, гараж и два автомобиля — Bentley Continental GT и Chevrolet Express.

В мае 2018 г. Владимир Путин назначил Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. В сентябре он также победил на выборах (81,59% голосов).

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Ранее DK.RU рассказывал о доходах главы Екатеринбурга и депутатов Гордумы, губернатора и членов правительства, а также депутатов свердловского Заксобрания.

Президент России Владимир Путин задекларировал доход в размере 9,7 млн руб., тогда как в 2018 г. он заработал 8,6 млн руб.