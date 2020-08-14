«В голове зажглась лампочка: «Надо брать!». Истории неудачных инвестиций

Rusbase расспросил бизнесменов о неудачных инвестициях.

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru, частный инвестор и ментор образовательных проектов:

— Самая неудачная инвестиция — не сделанная инвестиция. Три года назад ко мне пришел основатель одного бизнеса, который предлагал раунд по хорошей оценке. Лично мне он был симпатичен, и мне были близки многие его мысли. В голове зажглась лампочка: «Надо брать!». Но потом я посмотрел компанию, там была сложная структура юрлиц, неочевидная юнит-экономика, команда из непрофильных менеджеров и так далее. Я ему отказал. Потом некоторое время он ко мне обращался, предлагал разные варианты и даже партнерки.

Через год этот стартап «выстрелил» и был продан по оценке, превышавшей предложенную мне примерно в 15 раз. Это был хороший урок. С тех пор я меньше внимания уделяю классическим критериям отбора стартапов, больше слушаю себя и доверяюсь своим эмоциям.

Алексей Гирин, генеральный партнер группы Starta Ventures:

— В данный момент нас очень беспокоит аренда помещения Starta Ventures в районе Flatiron, который негласно называют Кремниевой аллеей Нью-Йорка или сердцем технологий на восточном побережье. У нас имеется коворкинг-спейс и ивент-пространство для проведения мероприятий, где может поместиться более 100 человек.

Почти год назад мы заключили прямой долгосрочный контракт с арендодателем. Однако по всем известным причинам с марта мы практически не можем использовать помещение по назначению. По закону нельзя собирать группы больше 25 человек, кроме того, мы в целом радеем за безопасность людей.

Ситуация с коронавирусом привела нас к не очень благоприятному итогу, когда мы вынуждены каждый месяц платить достаточно большие деньги за простаивающее пространство. Нью-йоркских арендодателей знают как очень жестких в бизнесе людей, и, к сожалению, у нас нет никакой возможности снизить арендную плату или отказаться от договора аренды.

Герман Каплун, cооснователь и директор по стратегическому развитию TMT Investments:

— Неудачные инвестиции бывают у всех. Но относишься ты сам к ним по-разному. Бывают случайности, непредсказуемости типа коронавируса. Он, например, ударил почти по всему офлайновому бизнесу. Обидно, но ничего сделать нельзя. А бывают запрограммированные ошибки, то есть то, чего ты мог избежать в самом начале, если бы повел себя по-другому. Эти ошибки — самые обидные.

Мы с партнерами стараемся придерживаться собственных принципов инвестирования и не нарушать их. Но лет шесть назад попался американский проект с отличными показателями роста, продуктом и, как казалось, командой. Была только одна проблема — очень низкая доля менеджмента. В принципе, для нас это триггер, чтобы не делать сделку. Но уж очень понравился проект. Мы с одним из партнеров уговорили себя сами и всех остальных. Потратили на это кучу времени и усилий.

Через два месяца после инвестиции всем топам предложили перейти на другую работу за вдвое большие деньги. Маленькая доля никак их не удерживала. Было очень обидно, тем более что виноваты мы были сами. Не надо нарушать свои принципы инвестирования. С тех пор не нарушаем.

У истории не такое уж ужасное окончание. В США переманивание большей части коллектива приравнивается к покупке. Мы два года судились с компанией, в которую ушли люди, и вернули половину инвестиции. Вернули бы больше, но бывший CEO через полгода кинул и новую компанию, убежав в другой проект.