«Беларусы больше не захотят жить с прежней властью». Массовые забастовки против Лукашенко

14 августа в Беларуси продолжились массовые акции протеста против итогов президентских выборов и насилия силовиков. Как сообщает Tut.by, в Белоруссии на акции солидарности по всей страны вышли работники десятков крупных предприятий: Минский автомобильный завод (МАЗ), Минский тракторный завод (МТЗ), «Белшина», Минский метрополитен, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Петриковский ГОК, Гродненский мясокомбинат, БелАЗ, «Милавица», «Атлант», «Нафтан», «Беларуськалий» и многих других. Люди требуют пересчета голосов на президентских выборах, освободить задержанных (всего порядка 7000) и остановить насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые избивают протестующих.

Лукашенко же так прокомментировал забастовки:

Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу, — заявил он.

Вместе с тем ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов. По его подсчетам, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,1%, за объединенного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,1%.

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Тихановская записала новое сообщение, в котором призвала остановить насилие на улицах городов и попросила всех мэров 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.

Нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальные потверждения, копии протоколов. Там, где комиссии подсчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. Беларусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его [Лукашенко] победу большинство не верит, — говорит Светлана Тихановская.

Необходимо отметить, что протесты в Беларуси проходят мирно: участники акций не грабят магазины, убирают за собой мусор и даже снимают обувь, прежде чем встать на скамейки.

Белорусы сняли обувь, чтобы стать на лавку во время протеста на Пушкинской pic.twitter.com/BwKgOHlLUb — Чай з варэннем (@belteanews) August 13, 2020

Ранее основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета (РБДС) призвал руководство Белоруссии и Александра Лукашенко немедленно прекратить насилие, признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и начать переговоры с оппозицией. Он предупредил, что возможность выхода из кризиса может быть упущена.