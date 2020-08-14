Прививочные кабинеты в ТРЦ, миллиард на оснащение больниц. Главное о COVID-19

Прививочная кампания против гриппа в Свердловской области начнется 24 августа, пишет Е1. Вакцину должны получить 75% жителей региона. Замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщила, что прививочные кабинеты организуют в торговых центрах:

Иммунизация против гриппа будет играть решающее значение для предотвращения распространения инфекций. Это наша с вами общая ответственность — сделать прививку и обезопасить себя, семью и коллектив. В прошлом году мы привили 64% населения и сделали более двух миллионов прививок. В этом году губернатор поставил задачу привить 70%, а лучше 75% населения. Мы должны привить 2 млн 740 тыс. человек, это очень много.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева добавила, что число заболеваний ОРВИ и гриппом за последнюю неделю в регионе превысило эпидпорог на 27%, а в Екатеринбурге — на 39%.

Региональный министр образования Юрий Биктуганов еще раз подтвердил, что 1 сентября проведение праздничных линеек в школах будет запрещено. Тем не менее, в этот день в школах пройдут уроки знаний.

Также сегодня стало известно, что больницы Свердловской области получат еще 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 154 человек. В общей сложности за все время пандемии в регионе было инфицировано 23 097 жителей региона, пишет JustMedia.ru.

Сейчас в госпиталях находятся 2 570 пациентов с коронавирусом и пневмоний. 91 из них в тяжелом состоянии, 85 — в реанимации, 46 подключены к аппаратам ИВЛ.