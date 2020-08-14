Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.08
73,21
86,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Прививочные кабинеты в ТРЦ, миллиард на оснащение больниц. Главное о COVID-19

6 834
Прививочные кабинеты в ТРЦ, миллиард на оснащение больниц. Главное о COVID-19
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Несмотря на то, что в регионе фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом, — за последние сутки выявлено 154 новых случая — эпидпорог по гриппу и ОРВИ уже превышен на 27%.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Прививочная кампания против гриппа в Свердловской области начнется 24 августа, пишет Е1. Вакцину должны получить 75% жителей региона. Замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщила, что прививочные кабинеты организуют в торговых центрах:

Иммунизация против гриппа будет играть решающее значение для предотвращения распространения инфекций. Это наша с вами общая ответственность — сделать прививку и обезопасить себя, семью и коллектив. В прошлом году мы привили 64% населения и сделали более двух миллионов прививок. В этом году губернатор поставил задачу привить 70%, а лучше 75% населения. Мы должны привить 2 млн 740 тыс. человек, это очень много.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева добавила, что число заболеваний ОРВИ и гриппом за последнюю неделю в регионе превысило эпидпорог на 27%, а в Екатеринбурге — на 39%.

Региональный министр образования Юрий Биктуганов еще раз подтвердил, что 1 сентября  проведение праздничных линеек в школах будет запрещено. Тем не менее, в этот день в школах пройдут уроки знаний.

Также сегодня стало известно, что  больницы Свердловской области получат еще 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 154 человек. В общей сложности за все время пандемии в регионе было инфицировано 23 097 жителей региона, пишет JustMedia.ru.

Сейчас в госпиталях находятся 2 570 пациентов с коронавирусом и пневмоний. 91 из них в тяжелом состоянии, 85 — в реанимации, 46 подключены к аппаратам ИВЛ.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ипотека без переплаты по процентам. Что предлагают застройщики РоссииИпотека без переплаты по процентам. Что предлагают застройщики России
    27 956
  • Власти Екатеринбурга откажутся от крупных девелоперских проектов на окраинах городаВласти Екатеринбурга откажутся от крупных девелоперских проектов на окраинах города
    33 511
  • «3 дня они стучали, подавали сигнал SOS. Адмиралов потом просто уволили». 20 лет «Курску»«3 дня они стучали, подавали сигнал SOS. Адмиралов потом просто уволили». 20 лет «Курску»
    29 520
  • Билл Гейтс заявил о новой угрозе человечеству, беда придет через 10-20 летБилл Гейтс заявил о новой угрозе человечеству, беда придет через 10-20 лет
    14 847
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.