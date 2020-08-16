Уральский медиа-менеджер создает конкурента Netflix. Первый сериал выйдет уже в 2021 году

«Клиника счастья» — первый оригинальный проект МТС Медиа, который эксклюзивно будет доступен зрителям в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в следующем году. Как говорится в анонсе, сериал снимается в жанре драмеди и будет иметь рейтинг 18+.

Автор идеи и генеральный продюсер Игорь Мишин — вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС. Шоураннером и автором сценария является Татьяна Арцеулова, креативным продюсером — Наталья Исакова. Ведущие продюсеры Максим Филатов, Сергей Маевский. В проекте заявлен звездный каст-лист: главные роли исполнят Дарья Мороз и Анатолий Белый. В проекте также принимают участие: Анна Уколова, Алена Михайлова, Максим Лагашкин, Артем Ткаченко и другие. Сюжет «Клиники счастья» близок к такому сериалу как «Sex Education», только для взрослых.

Для нас важно организовать бесперебойный поток, в том числе, и собственного контента, открыть для зрителя онлайн-кинотеатр МТС ТВ как новую свежую площадку качественных сериалов и кино. Мы выступаем сопродюсерами многих проектов с крупнейшими продюсерскими компаниями, теперь же в производство вошли и наши оригинальные картины. В ближайшее время ряды originals-производства пополнят сразу несколько новых проектов, — отметил Игорь Мишин.

Как сообщал DK.RU, группа МТС создала дочернюю структуру МТС Медиа для развития медиа-активов и телевизионных продуктов, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Один из приоритетов МТС Медиа — развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ.

Игорь Мишин — известный российский медиа-менеджер. В 1991 г. он основал одну из первых в России и первую в Екатеринбурге частную телекомпанию «Четвертый канал», которую возглавлял до 2008 г. Мишин участвовал в создании объединения негосударственных телестанций «Независимая вещательная система», ставшего впоследствии базой для телесети «REN TV». Принимал участие в создании телесети «ТНТ» с 1997 г. В 2014 г. занял пост гендиректора «ТНТ-Телесеть» и проработал там больше двух лет. Под руководством Мишина ТНТ начал снимать собственные драматические сериалы и фильмы. Игорь Мишин является бывшим генеральным директором «Амедии».

Его назначение на должность вице-президента по развитию медиабизнеса МТС состоялось в сентябре 2019 г.

Модель, по которой развивается МТС Медиа, впервые была успешно опробована американской компанией NETFLIX. Сегодня это мировой лидер по производству кино и сериалов для дистрибуции через интернет.