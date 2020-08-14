Мы больше не умеем отдыхать. Поэтому так плохо себя чувствуем и отвратительно работаем

Писатель и психолог Лео Бабаута уверен, что люди практически забыли, что такое настоящий отдых, просто утратили умение отдыхать по-настоящему. Вот что он пишет в своем блоге:

— «Утраченное искусство» — это немного гипербола, потому что некоторые люди действительно отдыхают. Но мне кажется, что большинство этого не делает.

Тут можно было бы рассказать об отвлекающих факторах, о социальных сетях и устройствах. Вы слышали об этом и от меня, и от многих других. Но какова бы ни была причина, мы редко отдыхаем.

Подумайте об этом: что вы обычно делаете во время отдыха? Включаете компьютер или смотрите в телефон? Читаете сообщения, листаете социальные сети или любимые сайты? Смотрите видео онлайн? Именно так проводят свои перерывы большинство людей, в том числе и я. Я тоже участник этого процесса.

Что происходит, когда вы заканчиваете работу? Если вообще заканчиваете — ведь многие из нас будут работать практически до тех пор, пока не заснут, если им позволить. Но если вы все-таки закончили, вы читаете, смотрите или пишете в интернете? Большинство людей, которых я знаю, делают именно это.

Когда же мы действительно отдыхаем? Не только телом, но и разумом? Нам это нужно. Нам это действительно нужно.

Отсутствие настоящего отдыха приводит к истощению, из-за которого мы никогда не бываем полностью заряжены, полностью в моменте, по-настоящему живы. Это означает, что нашим отношениям не хватает энергии и контакта. Это означает, что из нашей жизни уходит удовольствие. Возможно, у вас не совсем так, но вы с этим сталкиваетесь так или иначе.

Итак, давайте поговорим об «утраченном искусстве настоящего отдыха» и о том, как его заново открыть.

Четыре вида настоящего отдыха

Есть несколько способов отдыха, которые питают и наполняют меня:

Закрываю глаза, ложусь и ничего не делаю. Могу задремать. Могу медитировать. Но не читаю, ничего не делаю, ничего не смотрю.

Выхожу на улицу, но не заглядываю ни в какие девайсы. Единение с природой. Чаще всего в одиночестве. Позволяю своему разуму ментальную и физическую свободу.

Отдыхаю с кем-нибудь еще. Чувствую связь с ним. Мы не ведем слишком активный разговор — если мы говорим, то лишь о том, что заставляет нас чувствовать себя расслабленными и связанными друг с другом. Мы можем просто молча сидеть, обнявшись.

С полным погружением делаю что-то простое, не связанное с работой. Например, пью чай. Это не время думать о работе, хотя эти мысли могут возникнуть. Это только чаепитие и ничего больше. Отдых и опыт. Наслаждение. Также можно поваляться в ванне или устроить спа-день.

Есть, наверное, и другие способы отдохнуть по-настоящему. Слушать музыку, заниматься искусством или танцами. Но эти четыре — мои любимые.

Вы заметите, что для такого настоящего отдыха много не нужно — никакого снаряжения или приспособлений (может быть, чай, если он у вас есть), никаких специальных мест (кроме природы, если возможно). Это простые вещи.

Как по-настоящему расслабиться

Когда я чувствую усталость, а у меня намечается встреча, я бросаю все и ложусь на кровать или на диван. Откладываю в сторону все устройства. Закрываю глаза и чувствую себя комфортно. Так я действительно расслабляюсь.

Когда я говорю «действительно расслабляюсь», я имею в виду больше, чем обычное расслабление. Я прислушиваюсь к своему телу, отыскиваю любое напряжение и расслабляю его. Затем прислушиваюсь снова, и снова расслабляюсь. Обычно я замечаю небольшие напряженные микро-мышцы в области груди, живота, головы. Иногда — прямо в центре моего тела, перед позвоночником. Я позволяю этим мышцам полностью расслабиться.

Я понял, что мышцы напрягаются, когда у меня появляются мысли. Я замечаю это и снова расслабляю их. Снова и снова — думай и напрягай, замечай и расслабляйся. Это как савасана, если вы занимаетесь йогой.

Как расслабиться, делая что-то простое

Выпить чашку чая, прогуляться, принять ванну… вы можете расслабиться, делая что-то. Не обязательно лежать, закрыв глаза.

Главное — это должна быть единственная вещь, которую вы делаете. Единичная задача. Посвятите себя ей целиком, а не прыгайте с одного на другое.

Очень простая практика

Когда вы заканчиваете что-то делать, сделайте паузу и постарайтесь понять, нужен ли вам отдых. Вы устали? Вы жаждете настоящего отдыха?

Если это так, дайте себе несколько минут настоящего отдыха. Не заглядывайте в телефон, не читайте и не смотрите ничего онлайн, не переживайте о небольших задачах. Настоящий отдых.

Спрашивайте себя об этом в течение дня. Вы можете обнаружить, что настоящий отдых нужен вам больше, чем вы думаете.