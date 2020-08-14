МИД предлагает брать с россиян деньги за срочный вывоз из стран с революцией или эпидемией

МИД России предлагает заставить россиян-путешественников, оказавшихся в сложной ситуации в чужой стране, компенсировать расходы государства за возврат на родину.

Законами России предусмотрено, что россиянам оказывают безвозмездную помощь в возвращении на родину в случае ЧП, если есть прямая угроза жизни и здоровью. Теперь подобная помощь может стать платной. МИД опубликовал проект постановления для общественного обсуждения, в пояснительной записке к документу сказано, что анализ практики правоприменения постановления № 370 («Положение о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию») говорит о том, что «заложенные в нем принципы существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи». В том числе в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи, — говорится в документе. — При этом категоричность при определении критериев оказания материальной помощи обусловлена не в последнюю очередь и безвозмездностью ее оказания.

Министерство иностранных дел предлагает вместо безвозмездного возвращения россиян на родину в случае угрозы жизни гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, при условии возврата расходов в бюджет.

На возврат суммы в рублях, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца. После оплаты документ, подтверждающий ее факт, нужно будет отправить в МИД по почте. Если гражданин не заплатит за свою эвакуацию, будет запущена процедура принудительного взыскания.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, т. е. помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — отмечается в пояснительной записке.

Председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе пояснил «Ведомостям», что предложение заставить россиян платить за возвращение на родину отличается от международной практики.

Предполагается, что это безвозмездная помощь от государства своим гражданам в кризисных условиях, — говорит он. — Так, ЕС включил механизм гражданской защиты для вывоза граждан, оказавшихся во время пандемии в других странах. Расходы за нанятые самолеты покрываются с помощью союзных институтов стран — членов ЕС.

В Ассоциации юристов России пояснили, что изменения направлены прежде всего на пресечение использования бюджетных средств недобросовестными гражданами. Похожие принципы используют, например, власти Канады и Великобритании. Граждане этих стран, оказавшиеся за рубежом в период пандемии без средств к существованию, вправе обратиться в соответствующие ведомства за так называемым экстренным кредитом (emergency loan). В Германии используют оба подхода: студенты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, могут обратиться за безвозмездной финансовой поддержкой со стороны государства, остальные граждане — за платной эвакуацией.

Поэтому в Ассоциации предлагают предусмотреть возможность получения как возмездной, так и безвозмездной помощи, сохранив при этом понятие исключительных случаев при возникновении непосредственной угрозы жизни людей.

Напомним, весной 2020 года многие россияне оказались в затруднительном положении за границей: перелеты между странами были закрыты, специального российского борта, вывозившего туристов, приходилось ждать от нескольких недель до нескольких месяцев.