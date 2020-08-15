Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.08
73,21
86,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Частная клиника опубликовала данные по COVID на Урале. Результаты в разы выше официальных

10 199
Частная клиника опубликовала данные по COVID на Урале. Результаты в разы выше официальных
Иллюстрация: pixabay.com

Клиника «Хеликс» обработала более 100 тыс. тестов на коронавирус от жителей региона, 10% — положительные. Роспотребназдор и минздрав протестировали в 10 раз больше, но получили результат в 5 раз ниже.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

С начала пандемии коронавируса клиника «Хеликс» протестировала в собственной лаборатории 104 тыс. жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Результат оказался положительным у каждого десятого (10,07%), сообщает пресс-служба учреждения.

Изначально в «Хеликсе» тестировали на коронавирус только людей без симптомов ОРВИ. Позже у клиники появилась возможность проводить тесты бесконтактным способом (набор для мазка оставляют у двери квартиры), что позволило значительно увеличить количество обследований.

Что касается теста на антитела (позволяет выявить коронавирус уже после того, как пациент им переболел, если течение болезни проходило бессимптомно; считается, что обладатель антител не может повторно заразиться COVID-19 в течение длительного периода, прим.ред.), «Хеликс» протестировал 18 тыс. жителей региона. Наличие антител подтвердилось у 12,64%. 

О том, что данные частной клиники отличаются от результатов тестирования лабораториями, которыми пользуются областной Роспотребнадзор, минздрав и больницы Свердловской области, сообщил «Знак.ком». Издание со ссылкой на региональный оперативный штаб приводит официальную статистику: на COVID-19 обследовали чуть больше 1 млн жителей региона, коронавирус подтвердился только у 2% протестированных.

На момент выхода публикации оперштаб не прокомментировал различия в статистических данных. В «Хеликсе» подчеркнули, что могут комментировать только исследования, проведенные в собственной лаборатории.

За время пандемии COVID-19 подтвердился у 23 097 жителей Свердловской области (данные на 14 августа). При этом с начала месяца заболеваемость коронавирусом регионе не превышает 200 человек. Практически все организации полностью возобновили свою работу, включая торговые центры. Принимать гостей запрещено ресторанам и кинотеатрам. На днях рестораторы подготовили обращение к властям с просьбой разрешить им работу, а представители сети кинотеатров «Премьер Зал» провели пикет, сообщал DK.RU.

До сих пор нет окончательного решения и по тому, в каком формате начнут работу школы и вузы с 1 сентярбя. Все это создает почву для распространиения слухов.

Автор: Мария Смирнова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Власти Екатеринбурга откажутся от крупных девелоперских проектов на окраинах городаВласти Екатеринбурга откажутся от крупных девелоперских проектов на окраинах города
    35 241
  • Стихийные митинги на предприятиях: что происходит в Белоруссии на пятый день протестаСтихийные митинги на предприятиях: что происходит в Белоруссии на пятый день протеста
    26 043
  • Альфа-Банк выдал 5 млрд руб. на штаб-квартиру РМК. Уникальное здание почти готовоАльфа-Банк выдал 5 млрд руб. на штаб-квартиру РМК. Уникальное здание почти готово
    32 392
  • «3 дня они стучали, подавали сигнал SOS. Адмиралов потом просто уволили». 20 лет «Курску»«3 дня они стучали, подавали сигнал SOS. Адмиралов потом просто уволили». 20 лет «Курску»
    30 119
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.