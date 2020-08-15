Частная клиника опубликовала данные по COVID на Урале. Результаты в разы выше официальных

С начала пандемии коронавируса клиника «Хеликс» протестировала в собственной лаборатории 104 тыс. жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Результат оказался положительным у каждого десятого (10,07%), сообщает пресс-служба учреждения.

Изначально в «Хеликсе» тестировали на коронавирус только людей без симптомов ОРВИ. Позже у клиники появилась возможность проводить тесты бесконтактным способом (набор для мазка оставляют у двери квартиры), что позволило значительно увеличить количество обследований.

Что касается теста на антитела (позволяет выявить коронавирус уже после того, как пациент им переболел, если течение болезни проходило бессимптомно; считается, что обладатель антител не может повторно заразиться COVID-19 в течение длительного периода, прим.ред.), «Хеликс» протестировал 18 тыс. жителей региона. Наличие антител подтвердилось у 12,64%.

О том, что данные частной клиники отличаются от результатов тестирования лабораториями, которыми пользуются областной Роспотребнадзор, минздрав и больницы Свердловской области, сообщил «Знак.ком». Издание со ссылкой на региональный оперативный штаб приводит официальную статистику: на COVID-19 обследовали чуть больше 1 млн жителей региона, коронавирус подтвердился только у 2% протестированных.

На момент выхода публикации оперштаб не прокомментировал различия в статистических данных. В «Хеликсе» подчеркнули, что могут комментировать только исследования, проведенные в собственной лаборатории.

За время пандемии COVID-19 подтвердился у 23 097 жителей Свердловской области (данные на 14 августа). При этом с начала месяца заболеваемость коронавирусом регионе не превышает 200 человек. Практически все организации полностью возобновили свою работу, включая торговые центры. Принимать гостей запрещено ресторанам и кинотеатрам. На днях рестораторы подготовили обращение к властям с просьбой разрешить им работу, а представители сети кинотеатров «Премьер Зал» провели пикет, сообщал DK.RU.

До сих пор нет окончательного решения и по тому, в каком формате начнут работу школы и вузы с 1 сентярбя. Все это создает почву для распространиения слухов.