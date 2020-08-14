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Новым главой Свердловского отделения Сбербанка стал выходец из Тюмени

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Новым главой Свердловского отделения Сбербанка стал выходец из Тюмени
Иллюстрация: личный архив Владислава Шиленко

Топ-менеджер сменил пост управляющего Западно-Сибирским отделением на работу в Екатеринбурге. Предыдущий глава отделения Михаил Кисель переехал в Москву и сейчас работает в Россельхозбанке.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Управляющим Свердловским отделением Сбербанка назначен Владислав Шиленко. В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России сообщили, что Владислав Шиленко работает с 1998 г., за это время он прошел путь от ревизора до управляющего Западно-Сибирским отделением, которое возглавил в мае 2019 г.

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин прокомментировал назначение:

За время работы в Сбербанке Владислав показал высокие результаты. Уверен, что его лидерские качества, опыт и экспертиза будут полезны для развития Свердловского отделения и приведут коллектив к новым вершинам. Желаю успехов!

Владислав Шиленко рассказал, что в его задачи будет входить внедрение цифровых сервисов:

Средний Урал — очень активный в экономическом отношении регион, где наш банк участвует в финансировании многих значимых инфраструктурных проектов. Кроме того, мы вместе с командой будем продолжать развитие и внедрение цифровых сервисов банка для населения и бизнеса.

Владислав Шиленко родился 30 августа 1976 г.  в селе Плешково Ишимского района Тюменской области. В 1998 г. окончил Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», в 2012 г. — национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по специализации «МВА – Стратегический менеджмент», в 2013 — Лондонскую бизнес-школу.

Свердловское отделение входит в структуру Уральского банка Сбербанка. Сеть обслуживания включает 383 филиала банка, расположенных в Екатеринбурге и на территории Свердловской области.

Ранее Свердловское отделение возглавлял Михаил Кисель, рассказывал DK.RU. В июне этого года он объявил о переходе в Россельхозбанк. Топ-менеджер уехал в Москву и занял пост заместителя директора департамента МСБ.

Автор: Екатерина Тарханова
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