Запуск трамвайной ветки в Верхнюю Пышму откладывается до 2021 года

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире на Е1 рассказал, что из-за земельных споров запуск трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму пришлось отложить.

На этой неделе закончился крайний суд по изъятию территории для застройки, поэтому были вынуждены чуток подождать. Мы на этой неделе разговаривали с генподрядчиком, у них настрой, что в первом квартале 2021 года поедем.

Ранее в мэрии сообщали, что трамвайную линию в Верхнюю Пышму запустят до конца 2020 г.

Напомним, общая протяженность трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму составит 17 км. На ней будет обустроено пять остановок, линия пройдет вдоль улиц Фрезеровщиков и Шефская. Планируется, что между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать около 30 трамваев.

Приблизительная стоимость строительства трамвайной линии составляет 2,1 млрд руб. Екатеринбург выделил на проект 1,5 млрд руб., еще 830 млн руб. было предоставлено администрацией Верхней Пышмы. Строительством трамвайной ветки занимается структура «УГМК-Холдинга» — АО «ИСЦ УГМК».

Как писал ранее DK.RU, Уральская горно-металлургическая компания — один из инициаторов появления трамвайной ветки между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. В апреле 2016 г. гендиректор УГМК Андрей Козицын и свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписали соглашение о строительстве трамвайной линии. Проект является частью гигантской застройки в границах улицы Шефской — проспекта Космонавтов — отвода железной дороги — Калиновского лесного парка. На данный момент УГМК возводит на этих 125 га район «Изумрудный бор» на 25 тыс. жителей.

Еще один крупный транспортный мегапроект Екатеринбурга — строительство трамвайной ветки в Академический район, которое должно стартовать уже в этом году.

Как рассказывал DK.RU, маршрут пройдет по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Линию будут строить очередями: вначале соединят Академический микрорайон с ул. Волгоградской — протяженность составит 4 км. Затем построят вторую очередь: от Волгоградской до Татищева: в этом отрезке будет еще 2,7 км путей. По проекту маршрут будет включать 11 остановок и регулируемых пешеходных переходов. Планируемый интервал движения — 6 минут.

Реализация проекта обойдется в 2,5 млрд руб. Из них 1,3 млрд руб. будут потрачены на благоустройство прилегающей территории и электросети, а оставшиеся 1,2 млрд руб. потратят на саму ветку. Реализация проекта запланирована на 2020-2022 гг.