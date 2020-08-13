Дмитрий Пумпянский возглавил совет директоров ФК «Урал»

Правительство Свердловской области, являющееся акционером футбольного клуба «Урал», утвердило новый состав совета директоров клуба.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в него вошли 7 человек: Дмитрий Пумпянский, президент АО «Группа Синара», Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта Свердловской области, Сергей Сосновских, заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области, Михаил Попов, вице-президент ПАО «Трубная Металлургическая Компания», Тигран Петросян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Трубная Металлургическая Компания», Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Григорий Иванов, президент ФК «Урал». Председателем совета директоров избран Дмитрий Пумпянский.

Кроме того, для оперативного принятия ключевых решений сформированы трансферный комитет и комитет по развитию.

Отметим, что с 2011 г. и до недавнего времени пост председателя совета директоров футбольного клуба занимал Александр Левин, глава Свердловского союза журналистов. В конце июля он сообщил, что покидает этот пост, потому что клуб «не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020». В прошедшем сезоне клуб занял 11-е место в Российской премьер лиге.

Помимо Александра Левина совет директоров покинули гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский, замглавы Минспорта Андрей Зяблицев и глава ГАУ СО «ЦСП КИВС» Никита Зубов.