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Бывшего банкира пытаются привлечь к ответственности на 790 млн рублей

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Бывшего банкира пытаются привлечь к ответственности на 790 млн рублей
Иллюстрация: obzor174.ru

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» пытается взыскать долги с лиц, контролировавших банк «Резерв». Он лишился лицензии три года назад.

#БАНКРОТЫ#БАНКИ#НОВОСТИ

«Агентство по страхованию вкладов» направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о привлечении лиц, контролировавших банк «Резерв», к финансовой ответственности. Речь идет о 790 млн руб., пишет ЕАН.

Банк России отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв» 9 августа 2017 г., писал DK.RU.  Решением Арбитражного суда Челябинской области от 11 октября 2017 г. банк был признан банкротом.

В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами совершены неправомерные действия по безвозмездному отчуждению денежных средств, дебиторской и ссудной задолженности, ценных бумаг, снятию обременения с имущества, находящегося в залоге у банка, а также выдаче технических кредитов», — пояснили природу иска в АСВ.

АСВ подало заявление сразу на 30 лиц, в том числе на Александра Иванова, который считался бенефициаром кредитной организации. Также среди совладельцев актива значились его родители Виктор и Людмила Ивановы, тетя Лариса Мещанинова и супруга Анна Четверкина — дочь екатеринбургского бизнесмена Леонида Четверкина, напоминает ЕАН. По данным издания, Александр Иванов сейчас живет в Швейцарии.

Банк «Резерв» работал с 1993 г., с 2009 года офисы банка на территории Свердловской области располагались в Екатеринбурге и Верхней Салде.

Автор: Анна Хлебникова
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