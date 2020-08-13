Бывшего банкира пытаются привлечь к ответственности на 790 млн рублей

«Агентство по страхованию вкладов» направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о привлечении лиц, контролировавших банк «Резерв», к финансовой ответственности. Речь идет о 790 млн руб., пишет ЕАН.

Банк России отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв» 9 августа 2017 г., писал DK.RU. Решением Арбитражного суда Челябинской области от 11 октября 2017 г. банк был признан банкротом.

В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами совершены неправомерные действия по безвозмездному отчуждению денежных средств, дебиторской и ссудной задолженности, ценных бумаг, снятию обременения с имущества, находящегося в залоге у банка, а также выдаче технических кредитов», — пояснили природу иска в АСВ.

АСВ подало заявление сразу на 30 лиц, в том числе на Александра Иванова, который считался бенефициаром кредитной организации. Также среди совладельцев актива значились его родители Виктор и Людмила Ивановы, тетя Лариса Мещанинова и супруга Анна Четверкина — дочь екатеринбургского бизнесмена Леонида Четверкина, напоминает ЕАН. По данным издания, Александр Иванов сейчас живет в Швейцарии.

Банк «Резерв» работал с 1993 г., с 2009 года офисы банка на территории Свердловской области располагались в Екатеринбурге и Верхней Салде.