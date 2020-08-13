162 новых случая, лекарство для профилактики и тесты для школьников. Главное о COVID-19

В медучреждения Свердловской области поступила первая партия препаратов для профилактики COVID-19 — три тысячи упаковок. Лекарства закупаются на бюджетные средства, их выписывают людям из групп риска (старше 65 лет) и тем, кто близко контактировал с заболевшими, сообщает JustMedia со ссылкой на оперштаб региона по коронавирусу. В числе средств для профилактики COVID-19, закупленных регионом, значатся «Гриппферон» и «Триазавирин». Ранее сообщалось, что на закупку препаратов выделено 40 млн руб.

Школьников и учителей перед началом учебного года не будут тестировать на коронавирус. На занятиях учителя и дети могут находиться без масок. Об этом на пресс-конференции рассказала глава департамента образования администрации Екатерина Сибирцева. В целом на профилактику коронавируса в учебных заведениях потратили около 150 млн руб.

Ранее DK.RU писал, что школам в новом учебном году из-за коронавируса рекомендовано отказаться от шестидневной учебной недели — ее планируется сохранить только для 11-х классов, а всех остальных перевести на пятидневку.

По данным на 13 августа, в Свердловской области выявлено 162 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 22943. Выписано 78 человек. Общее число выписанных достигло 18 803. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19 (общее число случаев — 358).