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День города пройдет в онлайне сразу на двух городских телеканалах

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День города пройдет в онлайне сразу на двух городских телеканалах
Иллюстрация: «Четвертый канал»

«Четвертый канал» и «Студия-41» проведут в эфире 12-ти часовую онлайн-трансляцию с разных площадок уральской столицы. Старт мероприятия назначен на 12:00 по местному времени.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки День города, который, приходится на 15 августа, было решено перенести в гаджеты и телевизоры свердловчан.

Основная студия, откуда будет идти трансляция, расположится на одной из крыш в центре города. Еще одна крыша, расположенная на здании Администрации Екатеринбурга, на время превратится в музыкальное пространство — прямо под башней с часами выступит группа «Чайф». Концерт также будет транслироваться «Четвертным каналом» и «Студией-41».

День города пройдет в онлайне сразу на двух городских телеканалах 1

Приглашенными гостями масштабного городского праздника станут Олег Майями и участник Black Star рэпер Natan.

В режиме онлайн пройдут все традиционные мероприятия: конкурс красоты «Мисс Екатеринбург», «Городская свадьба» с розыгрышем главного приза, «Семья года». В эфире горожане увидят и праздничный салют, снятый с разных точек.

Этот проект — вызов всей нашей технической бригаде. Впервые в городе будет установлено сразу несколько профессиональных мобильных телевизионных комплексов. Эфир будут транслировать 12 камер, — рассказала управляющая «Четверки» и «Студии-41» Элеонора Расулова.

День города пройдет в онлайне сразу на двух городских телеканалах 2

Подключиться к празднику можно будет и в группе «Четвертого канала» во «ВКонтакте».

Напомним, в прошлом году «Четвертый канал» также был причастен к проведению Дня города. Ведущие программы «Утренний экспресс» вели праздник совместно с коллегами телеканала «Пятница» на площади 1905 года. Тогда же «Четверка» сделала горожанам подарок — на сцене выступили группа «Ромарио» и артист лейбла Black Star Олег Терновой.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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