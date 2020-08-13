Люди верят и бронируют. Россияне собираются провести Новый год за границей, в топе — Азия

Большинство границ пока закрыты, но россияне настроены оптимистично. Сограждане уже начали бронировать зарубежные туры, гостиницы и авиабилеты на новогодние каникулы. Лидером спроса стал Таиланд, хотя пока возобновление авиасообщения с этой страной — довольно туманная перспектива. При этом сами туроператоры говорят, что если к концу октября для россиян не будут открыты страны Юго-Восточной Азии или Египет, отправлять туристов будет практически некуда, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным Tinkoff CoronaIndex, в июле число бронирований авиабилетов за рубеж на период с конца декабря по конец января на платформе «Тинькофф-Путешествия» выросло на 30% относительно июня. Если в начале лета россияне в основном планировали провести новогодние праздники у родственников (бронировали билеты из Москвы в Новокузнецк, Новосибирск и Мурманск), в июле ситуация изменилась. В топ бронирований вошли внутренние перелеты в Сочи и Санкт-Петербург, а также рейсы по международным направлениям: в Денпасар, Дубай, Стамбул, на Пхукет и Шри-Ланку. В августе, по данным «Тинькофф-Путешествий», число среднедневных продаж билетов на Новый год выросло в три раза относительно июля.

Схожую тенденцию отметили и в OneTwoTrip. По данным сервиса, глубина бронирований начала расти: два месяца назад 80% билетов покупались за семь дней до вылета, сейчас это значение размылось до 61%. При этом 45% билетов, купленных на период с 20 декабря по 10 января, приходятся на полеты по России. Оставшаяся доля распределена между Таиландом (6,6% в общей структуре бронирований), Испанией (5,2%), Италией (4,2%) и ОАЭ (3,9%).

По данным Tutu.ru, пока за рубеж на Новый год собираются 25% купивших билеты путешественников. Среди направлений лидируют Рим, Афины и Ереван.

После затишья туристы начинают снова покупать билеты в Европу и страны дальнего зарубежья, даже те, сообщение с которыми еще не открыто, — отмечает представитель сервиса Наталья Анисимова.

Сервис Aviasales сообщает, что, хотя россияне пока опасаются покупать билеты, различные варианты перелета изучают довольно активно. Чаще всего просматривают рейсы в Таиланд.

По данным Ostrovok.ru, число запросов на размещение на период новогодних праздников сейчас в два раза ниже, чем годом ранее. При этом варианты отдыха в России составляют 30% от общего объема, год назад было только 14%. Наиболее популярные выездные направления — Пхукет, Дубай, Бали, Стамбул, Паттайя и Париж.

Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин отмечает, что средний горизонт планирования у проданных туров сейчас всего восемь дней. Но, несмотря на фактическое отсутствие продаж, туристы активно ищут новогодние туры в Таиланд, Турцию, на российские курорты, в ОАЭ и Вьетнам.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что операторы редко формируют предложения по закрытым направлениям, опасаясь возвратов. Он предупреждает, что в ближайшее время рынок окажется в сложном положении: после завершения массового туристического сезона в Турции в октябре летать будет фактически некуда. Существенной поддержкой, по мнению Блинова, могло бы стать открытие авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии и Египтом.

Пока большинство туроператоров работают по схеме предварительного бронирования зарубежных туров, в качестве предоплаты принимают символические 1-3 тысячи рублей. в компаниях уверены, что в случае открытия направления это позволит быстро восстановить туристический поток.

Собеседник «Коммерсанта» из туристической отрасли при этом отметил, что Таиланд, Вьетнам и Индия вряд ли откроются в ближайшее время. Ближе к сентябрю могут открыться перелеты в страны постсоветского пространства, но для туристической отрасли они значат мало.