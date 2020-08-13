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«Лукашенко — советский продукт в худшем виде. Не пора ли менять наши отношения с соседом?»

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Владимир Познер
Владимир Познер. Иллюстрация: wikipedia.org

Владимир Познер уверен: Беларусь за годы правления Лукашенко превратилась в полицейское государство. И именно сейчас России пора показать: нам не все равно, кто у нас в союзниках. МНЕНИЕ.

#ЛАЙФХАКИ

Известный журналист, телеведущий Владимир Познер в своей колонке рассказал о том, что думает о ситуации в Беларуси. DK.RU публикует мнение:

— Лет 25 тому назад — точно год не помню — Борис Абрамович Березовский привез в Минск для встречи с президентом Лукашенко человек 20 российских журналистов. Среди них был и я.

В нашу честь был устроен ужин. Во главе стола сидел Лукашенко. В какой-то момент Березовский предложил нам всем по очереди сказать тост в знак благодарности за радушный прием, оказанный нам президентом Беларуси. Память моя не сохранила ни одного из произнесенных тостов — видимо, ничего интересного не прозвучало. Но я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего». Сказал и сел.

Помню, что Березовский был раздражен и попытался сгладить мои слова, а Лукашенко не сказал ничего — только выразительно посмотрел на меня.

Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры.

То, что происходило до нынешних президентских выборов в Беларуси, то, что происходило во время этих выборов, то, что происходит сейчас, после них, — подтверждает мои слова. Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов — все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство.

Я имею некоторое представление о геополитике и понимаю, что порой ради своих национальных интересов приходится иметь дело с лидерами, которым не следовало бы подавать руку. И именно так я рассматривал отношения между Россией и Беларусью. Однако в связи с тем разгулом насилия, развязанным президентом Лукашенко, совершенно беспардонным обращением с рядовыми гражданами Беларуси, я хочу спросить: не пришла ли пора внести в эти отношения некоторые изменения? Не пришла ли пора показать как Лукашенко, так и международному сообществу, что России небезразлично, кого считать своим союзником?

Автор: Александра Клименко
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