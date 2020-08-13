История с продолжением. Автор скандального креста разместил новый манифест на Уралмаше

Художник Покрас Лампас посетил Екатеринбург для участия в партизанском фестивале уличного искусства «Карт-Бланш» и раскрыл смысл своей прошлогодней работы.

Только что мы засняли, как художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш» создал на одном из зданий завода «Уралмаш» в Екатеринбурге серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма. Они объясняют центральные идеи его художественного стиля, — написал telegram-канал XYZ Media, разместив видео с процессом работы художника.

Новая серия работ петербургского каллиграфиста (скриншот видео telegram-канала XYZ Media)

Свой приезд в Екатеринбург Покрас Лампас анонсировал неделю назад на своей странице в Instagram.

Напомним, что скандал с работой уличного художника разгорелся в Екатеринбурге год назад. Петербургский каллиграфист в рамках десятого фестиваля уличного искусства «Стенограффия» создал арт-объект на площади первой Пятилетки в Екатеринбурге — супрематический крест, в который вписана цитата Казимира Малевича. Масштабное граффити рисовали 20 человек в течение четырех дней, работа была полностью согласована мэрией.

Затем коммунальные службы уложили асфальт прямо на недавно законченную работу. Реакция на «благоустройство» последовала от чиновников всех уровней.

Мэр заявил, что работа будет восстановлена. Ожидалось, что Покрас Лампас приедет для этого в Екатеринбург 26 августа. Однако накануне против восстановления работы выступило несколько человек, назвавших себя православными активистами. Они выстроились на площади первой Пятилетки, взявшись за руки, в футболках с надписями, из которых складывалась фраза: «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь».

Эта акция вылилась в конфликт между сторонниками и противниками восстановления арт-объекта. Организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу, чтобы провести переговоры со всеми сторонами, в том числе с православными активистами. Сам художник назвал попытки связать его работу с оскорблением чувств верующих «манипуляцией». По его словам, крест, изображенный на площади, не связан с религией и лишь повторяет форму креста, который был выложен на площади с момента ее основания. Затем художник изменил свою работу.