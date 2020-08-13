«Убирайся, пока не бросил людей в бездну гражданской войны». 4-й день протестов в Беларуси

В Белоруссии четвертый день продолжаются протесты против итогов президентских выборов и победы действующего главы государства Александра Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80%, тогда как есть многочисленные свидетельства победы оппозиционного кандидата Светланы Тихановской с примерно таким же результатом.

Прежние три дня мирных протестов, с 10 по 12 августа, заканчивались задержаниями протестующих, ОМОН разгонял людей с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов, в отдельных случаях применялось даже огнестрельное оружие — это подтверждали в пресс-службе МВД Республики: группа людей, вооруженных арматурой, напали на милицейских.

По официальным данным, за участие в протестах задержаны более тысячи человек, возбуждено 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов. Всего за три дня протестов было задержано более 6 тысяч человек, более 250 пострадали, один погиб.

Задержания сопровождаются необоснованной жестокостью со стороны силовиков: протестующих избивают дубинками и ногами, применяют спецсредства. Задержанных избивают в РУВД и тюрьмах — подробный репортаж об этом написал корреспондент Znak.com Никита Телиженко, задержанный более чем на сутки.

Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать «Отче наш…», кто отказывался, избивали всеми подручными средствами. Сидя в актовом зале, мы слышали, как избивают людей на этажах под нами и над нами. Ощущение было такое, что людей практически втаптывали в бетон, — пишет он.

12 августа женщины по всей Беларуси выходили на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков. Остановить насилие призывают даже некоторые действующие сотрудники милиции. Так, оппозиционный телеграм-канал Nexta, который во многом координирует протест, опубликовал обращение участкового милиционера Ивана Колоса. Тот отказался исполнять приказы призвал сотрудников органов прекратить насилие и перестать поддерживать Лукашенко.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку. В интервью белорусской службе «Радио Свобода» она сказала: «Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью».

Основатели, руководители и сотрудники белорусских ИТ-компаний написали открытое письмо, в котором также призывают остановить насилие:

«Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают. Несколько дней у всей страны был ограничен доступ к сети интернет.

Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий.

Процесс еще обратим. Мы призываем государственные органы: