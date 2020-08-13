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В Свердловской области появятся первые солнечные электростанции

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В Свердловской области появятся первые солнечные электростанции
Иллюстрация: pixabay.com

Частные инвесторы уже есть, они готовы вложить 2,8 млрд руб. Объекты, работающие на основе возобновляемой солнечной энергии, построят к концу 2025 г.

#ЭНЕРГЕТИКА#НОВОСТИ

В Свердловской области одобрили заявки инвесторов на строительство трех солнечных электростанций. Их планируется построить до конца 2025 г.

Как сообщает департамент инфорполитики региона, заявки прошли конкурсный отбор, включены в утвержденную губернатором региональную схему развития электроэнергетики и получили поддержку со стороны областного правительства, экспертного сообщества и уральских производителей оборудования. 

Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе. Все это будет способствовать дальнейшему развитию сетевой инфраструктуры, удовлетворению долгосрочного спроса потребителей на электрическую энергию, а также формированию стабильных и благоприятных условий для привлечения в регион новых инвестиций,  сказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

По данным министерства, затраты частных инвесторов на строительство составят порядка 2,8 млрд руб. Затем число солнечных электростанций в Свердловской области планируется увеличить до 28, увеличив генерирующие мощности региона на 137 мегаватт. Объем инвестиций на возведение новых объектов составит 11 млрд руб.

Как рассказывал DK.RU предприниматель Алексей Елисеев, на Урале практически нет возобновляемых источников электроэнергии, хотя рынок этот очень перспективен. Сам он вот уже несколько лет пытается зарабатывать на трех гидроэлектростанциях, но все тормозится из-за бюрократии и законодательных нюансов. 

Автор: Анна Хлебникова
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