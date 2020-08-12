«3 дня они стучали, подавали сигнал SOS. Адмиралов потом просто уволили». 20 лет «Курску»

12 августа 2000 года в Баренцевом море во время комплексной боевой подготовки кораблей Северного флота на атомной подводной лодке «Курск» произошла катастрофа. Подводная лодка готовилась к стрельбе практической (без боевой части) перекисно-водородной торпедой 65-76 «КИТ», но в этот момент произошел взрыв, было 11 часов 28 минут. Следом прозвучал второй взрыв, одна за другой взорвались не менее 10 боевых торпед.

В результате взрывов погибли 95 человек из 118, находившихся на борту подлодки. Выжили члены экипажа, находившиеся в шестом, седьмом и восьмом отсеках. Они решили перейти в девятый «отсек живучести, взяли с собой воду и еду. 23 моряка подавали сигналы SOS, но в итоге погибли.

«Новая газета» рассказала о результатах собственного расследования, самого длинного в истории редакции. Сообщается, что выход подлодки был не предусмотрен нормативами ВМФ, поэтому рядом не было ни одного спасательного судна. Экипаж «Курска» не умел обращаться с перекисно-водородной торпедой, акт допуска экипажа к эксплуатации и применению боевого оружия был подделан. В двигателе торпеды стало повышаться давление. Чтобы снизить его, торпеду продули техническим воздухом, в перекись водорода попала грязь, произошла химическая реакция, которая и привела к взрыву.

Второй взрыв произошел, по разным версиям, или из-за удара начавшей тонуть подлодки о грунт, или из-за пожара в торпедном отсеке.

Оставшиеся в живых моряки, запершиеся в девятом отсеке, стучали металлом о металл, подавая сигнал SOS. Они стучали 12, 13, 14 августа. Военные об этих сигналах знали, взрыв на «Курске» зарегистрировали даже норвежские сейсмические станции. На крейсере «Петр Великий» в это время находился командующий Северным флотом Вячеслав Попов.

Он почему-то проигнорировал взрывы и тот факт, что «Курск» так и не выполнил взрыв и не всплыл. Попов на вертолете улетел на берег, где дал пресс-конференцию, рассказав, что учения прошли штатно.

«Курск» был объявлен аварийным спустя 12 часов после взрыва, а нашли подлодку лишь через 20 часов после катастрофы. Работали три спасательных аппарата, но ни один из них так и не смог состыковаться с «Курском». У России просто не было оборудования, при помощи которого можно было спасти моряков.

Такое оборудование было у других стран. 14 августа свою помощь предложили Норвегия и Англия, но мы от нее отказались.

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов доложил тогда Владимиру Путину, что справится своими силами. Когда стало понятно, что не справится, пресс-служба ВМФ стала утверждать, что весь экипаж «Курска» погиб в первые часы и минуты после взрывов.

21 августа норвежские водолазы вскрыли люк и сообщили, что девятый отсек полностью затоплен, весь экипаж погиб.

Никто не сел в тюрьму после трагедии, Путин уволил только нескольких адмиралов и офицеров.

Не все возможности для спасения экипажа подлодки «Курск» были исчерпаны, в том числе потому, что чиновники боялись принять иностранную помощь без согласования с руководством, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

Побоялись вовремя принять иностранную помощь и сказать всю правду о том, что случилось на судне, — заявили в ЛДПР.

Ранее капитан I ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки, восстановил хронологию событий катастрофы для «Ленты». По его словам, «Курск» около шести часов не считали терпящим бедствие несмотря на то, что другие суда зафиксировали звук, который мог быть подводным взрывом.