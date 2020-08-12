Альфа-Банк выдал 5 млрд руб. на штаб-квартиру РМК. Уникальное здание почти готово

Альфа-Банк предоставил пятилетний кредит Русской медной компании Игоря Алтушкина объемом 5 млрд руб. на строительство штаб-квартиры в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба банка. В качестве заемщика выступил оператор проекта —«Строительная корпорация «Даймонд Билдинг».

Начальник управления по работе с предприятиями металлургии и угольной промышленности Альфа-Банка Андрей Тимаков рассказал:

Альфа-Банк сотрудничает с Группой РМК уже более 15 лет. Этот проект – еще один шаг на пути укрепления и развития наших партнерских взаимоотношений.

Штаб-квартира РМК рассчитана на 400 сотрудников. Общая площадь – 20 тыс. кв.м. Здание высотой около 80 метров с 15 надземными и 3 подземными этажам строится по проекту бюро всемирно известного английского архитектора Нормана Фостера. Объект в Екатеринбурге станет первым в России авторства знаменитого архитектора. Строительство штаб-квартиры началось в 2016 г.

DK.RU подробно рассказывал про ход строительства уникального объекта. Прообразом дизайна фасада стала кристаллическая решетка атома меди. Снаружи и изнутри фасад облицован панелями из нержавеющей стали.

Конструктив здания — белый архитектурный бетон. Материал используется в Екатеринбурге впервые. Обычный бетон требуется штукатурить, покрывать поверхностями, здесь материал не трогают — он сам похож на мрамор.

Со второго по 14 этаж будут рабочие места рядовых сотрудников, самые верхние этажи займут офис совладельца компании Игоря Алтушкина и кабинеты топ-менеджеров, а также переговорные комнаты и лаунж-зона с бассейном и спортзалом.

Примерная стоимость возведения штаб-квартиры РМК оценивается в 12 млрд руб., однако окончательную цену в компании смогут назвать лишь по завершению строительства.

Известно, что на данный момент строительные о большая часть отделочных работ на объекте завершена, ввести здание в эксплуатацию планируют до конца 2020 г.