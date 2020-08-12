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На рынок Екатеринбурга выходит китайский агрегатор такси DiDi

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На рынок Екатеринбурга выходит китайский агрегатор такси DiDi
Иллюстрация: DIDI

Новый игрок ужесточит конкуренцию на рынке. Сначала сервис начнет работать в Казани, а затем и в других миллионниках страны. Пассажирам обещают скидки и промокоды на поездки.

#ТАКСИ#НОВОСТИ

Китайский агрегатор такси DiDi запустил сайт и объявил о поиске водителей в Екатеринбурге. Компания планирует скорый запуск сервиса в столице Урала, ранее сообщалось, что новый перевозчик может начать работу в сентябре-декабре 2020 г.

На сайте агрегатора сказано, что водители смогут зарабатывать от 3 тыс. руб. в день, а комиссия за заказ составит от 5% для самых активных водителей и 10% — для обычных перевозок.

Добавим, что городом для старта DiDi выбрал Казань, компания планирует начать перевозки там уже в августе. Тарифы у китайского агрегатора будут примерно такими же, как у «Яндекс.Такси», однако компания сделает ставку на промокоды и акции, в итоге для пассажиров поездки будут обходиться дешевле, чем в среднем по рынку.

Сервис DiDi  в 2012 г. запустила Alibaba Group, у себя на родине агрегатор является крупнейшей компанией по частным перевозкам. В России в числе инвесторов значатся Российский фонд прямых инвестиций, а также Юрий Мильнер, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group.

Участники рынка ранее предупреждали, что китайский игрок может серьезно ужесточить конкуренцию на рынке за счет демпинга и многомиллиардной капитализации компании ($56 млрд). Генеральный директор агрегатора Gett в России Анатолий Сморгонский рассказывал РБК:

Китайские компании известны своей агрессивной ценовой политикой не только в области такси, но и в других отраслях, например телеком-оборудовании, поэтому мы будем с интересом следить за запуском DiDi в России и в мире. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе выход китайского агрегатора обострит конкуренцию в массовых сегментах.

Добавим, что до конца 2020 г. на рынок Екатеринбурга также планирует зайти фирма «Таксовичкоф» из Санкт-Петербурга. Директор по развитию компании Анатолий Малышев рассказал Е1, что сейчас перевозчик занят поиском автопарка, который мог бы сотрудничать с такси:

Мы заинтересованы в том, чтобы найти генерального партнера в Екатеринбурге и создать с ним, классическим таксомоторным парком, стратегический альянс в форме совместного предприятия. Мы открыты к сотрудничеству и готовы оказать поддержку автопарку, который оказался под давлением агрегаторов, силами крупного и опытного игрока на рынке такси в лице «Таксовичкоф».

Как рассказывал DK.RU, рынок такомоторных услуг в регионе весьма развит. Помимо агрегаторов Uber, Gett и «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге работают Везет, Максим, Три Десятки и др. Недавно рынок уральского мегаполиса пополнился такси «Ситимобил».

Отметим, что в конце 2019 г. таксисты сервиса «Яндекс.Такси» поддержали всероссийскую забастовку: они не принимали заказы несколько часов. Проблема в тарифах — таксистам мало денег, они не хотят отдавать 30% комиссии за заказ. 

Автор: Екатерина Тарханова
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