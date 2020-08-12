Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.08
73,15
85,92
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Билл Гейтс заявил о новой угрозе человечеству, беда придет через 10-20 лет

5 913
Билл и Мелинда Гейтс
Билл и Мелинда Гейтс. Иллюстрация: pixabay.com

Миллиардер уверен: если человечество не предпримет меры уже сегодня, к середине века люди будут умирать как в разгар пандемии-2020, а к 2090-м годам смертность вырастет еще в 5 раз.

#ЛАЙФХАКИ

Билл Гейтс предупредил о грядущей катастрофе, с которой человечество может столкнуться уже через несколько десятилетий. И она будет иметь куда большие последствия, нежели пандемия коронавируса. Действовать нужно уже сейчас, уверен миллиардер.

Основатель Microsoft заявил в своем блоге: «Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже».

Он признал, что на фоне нынешнего бедствия, вызванного COVID-19, сложно думать о других проблемах, в том числе об изменении климата, но предпринимать шаги нужно уже сейчас, иначе человечество ждет климатическая катастрофа.

Гейтс предлагает сравнить смертность от СOVID-19 и прогнозируемую смертность от изменения климата. По его данным, на начало августа во всем мире от коронавирусной инфекции умерли более 600 000 человек. В годовом исчислении уровень смертности составил 14 на каждые 100 000 человек.

Повышение температуры воздуха в ближайшие 40 лет, по прогнозам, приведет к такой же смертности: 14 смертей на 100 000 населения. К концу века, если рост выбросов останется высоким, этот показатель составит 73 смерти на 100 000 человек.

Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году — в пять раз более смертоносным, — отметил Гейтс.

Будет нанесен удар и по экономике, говорит миллиардер. В ближайшие 10-20 лет изменение климата нанесет удар не меньший, чем пандемия 2020 года. К концу века ситуация станет хуже, если мир не сократит вредные выбросы в атмосферу.

Чтобы не допустить такого сценария, Гейтс предлагает уже сегодня работать над созданием и внедрением инноваций, которые устранят выбросы парниковых газов. Миллиардер также почеркнул, что защитники здоровья годами говорили о том, что человечество ждет пандемия, но никто их не слышал. Это поучительная история, уверен Билл Гейтс.

Если мы начнем сейчас, задействуем возможности науки и инноваций и обеспечим, чтобы решения работали и для самых бедных, то мы сможем избежать той же ошибки с изменением климата, — подчеркнул миллиардер. 

Напомним, минувшей весной Билла Гейтса обвиняли в том, что это он «создал» пандемию ради того, чтобы чипировать население планеты.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Экономика России отброшена на 11 лет назад. Но пик кризиса придется на сентябрь-октябрь»«Экономика России отброшена на 11 лет назад. Но пик кризиса придется на сентябрь-октябрь»
    24 802
  • «Россия сегодня: чиновникам — пенсии, народу — дожитие» — Владимир Фролов«Россия сегодня: чиновникам — пенсии, народу — дожитие» — Владимир Фролов
    16 018
  • В Екатеринбурге запустили платформу для самозанятых на основе такси-агрегатораВ Екатеринбурге запустили платформу для самозанятых на основе такси-агрегатора
    28 567
  • Дистанта в школах не будет. Для этого в Екатеринбурге отменили третью смену в лагеряхДистанта в школах не будет. Для этого в Екатеринбурге отменили третью смену в лагерях
    20 304
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.