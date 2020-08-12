Билл Гейтс заявил о новой угрозе человечеству, беда придет через 10-20 лет

Билл Гейтс предупредил о грядущей катастрофе, с которой человечество может столкнуться уже через несколько десятилетий. И она будет иметь куда большие последствия, нежели пандемия коронавируса. Действовать нужно уже сейчас, уверен миллиардер.

Основатель Microsoft заявил в своем блоге: «Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже».

Он признал, что на фоне нынешнего бедствия, вызванного COVID-19, сложно думать о других проблемах, в том числе об изменении климата, но предпринимать шаги нужно уже сейчас, иначе человечество ждет климатическая катастрофа.

Гейтс предлагает сравнить смертность от СOVID-19 и прогнозируемую смертность от изменения климата. По его данным, на начало августа во всем мире от коронавирусной инфекции умерли более 600 000 человек. В годовом исчислении уровень смертности составил 14 на каждые 100 000 человек.

Повышение температуры воздуха в ближайшие 40 лет, по прогнозам, приведет к такой же смертности: 14 смертей на 100 000 населения. К концу века, если рост выбросов останется высоким, этот показатель составит 73 смерти на 100 000 человек.

Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году — в пять раз более смертоносным, — отметил Гейтс.

Будет нанесен удар и по экономике, говорит миллиардер. В ближайшие 10-20 лет изменение климата нанесет удар не меньший, чем пандемия 2020 года. К концу века ситуация станет хуже, если мир не сократит вредные выбросы в атмосферу.

Чтобы не допустить такого сценария, Гейтс предлагает уже сегодня работать над созданием и внедрением инноваций, которые устранят выбросы парниковых газов. Миллиардер также почеркнул, что защитники здоровья годами говорили о том, что человечество ждет пандемия, но никто их не слышал. Это поучительная история, уверен Билл Гейтс.

Если мы начнем сейчас, задействуем возможности науки и инноваций и обеспечим, чтобы решения работали и для самых бедных, то мы сможем избежать той же ошибки с изменением климата, — подчеркнул миллиардер.

Напомним, минувшей весной Билла Гейтса обвиняли в том, что это он «создал» пандемию ради того, чтобы чипировать население планеты.